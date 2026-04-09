Attualità

Degrado a Roma: neonato tra rifiuti e chili di droga, salvato dai vigili

La scoperta dopo che la madre aveva portato via il piccolo, di appena 15 giorni, dall'ospedale. Lei denunciata, il compagno arrestato

di Paolo Diacono - 9 Aprile 2026

È stato ritrovato in mezzo, letteralmente, a droga e rifiuti: salvato un neonato di soli quindici giorni a Roma. Finisce in manette il compagno della madre del piccolo. I fatti sono scattati a seguito di un controllo della polizia locale. Era successo che la donna, dopo la nascita del bambino, avesse deciso di portarlo via. Senza consentirgli di essere sottoposto alle cure necessarie al piccolo. Il caso è stato segnalato alla polizia locale che si è recata nell’appartamento in cui risiede la famiglia. Facendo un’amara scoperta.

Neonato tra rifiuti e droga: un arresto

Lo scenario che si è presentato davanti agli occhi degli agenti della polizia locale della Capitale è stato a dir poco raccapricciante. Il piccolo era nudo, adagiato su un materasso che, a sua volta, era poggiato su un pavimento lercio. Ma non è finita qui. Accanto al neonato, in mezzo ai rifiuti, c’erano chili di droga. In particolare, si trattava di cinque chilogrammi di marijuana e hashish. Si tratta di “roba” per un valore stimato in circa 70mila euro.

Un arresto, denunciata la madre

Il compagno della donna, un 49enne rumeno, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per la madre del piccolo, una donna italiana di 31 anni, è scattata la denuncia. Purtroppo, non si tratta del primo caso del genere in cui entrambi finiscono invischiati. Già, perché la coppia è coinvolta in un precedente procedimento per la morte di un altro figlio. All’epoca il decesso si era verificato a distanza di pochi giorni dalla nascita del piccolo. Entrambi rispondono dell’ipotesi di reato di omicidio colposo. Il neonato salvato dai rifiuti e dalla droga è stato affidato a una struttura ospedaliera.