Romics al via, tra Pinocchio, Lupin III e il ritorno di Zerocalcare

Askanews Video

Dal 1 al 4 ottobre alla fiera di Roma 37esimo festival internazionale

di Askanews - 18 Settembre 2026

Roma, 18 set. (askanews) – Per la sua 37esima edizione, Romics, Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, in programma alla Fiera di Roma dal primo al 4 ottobre, sfoggia due manifesti per la campagna ufficiale: il tributo al genio di Takeshi Koike e il suo Lupin the Third – La stirpe immortale, capitolo cinematografico più recente della pentalogia firmata dal maestro, celebre regista, animatore e character designer e l’omaggio all’arte di Simone Legno co-fondatore di tokidoki, con un vivace e ricco mosaico che mescola alcuni dei suoi personaggi più amati con un mix perfetto tra l’estetica kawaii e la cultura pop contemporanea.

Tra gli ospiti più attesi, Zerocalcare torna a Romics protagonista di un dialogo aperto venerdì 2 ottobre alle 17.30. L’incontro sarà moderato dal giornalista Riccardo Corbò.

Saranno poi insigniti del prestigioso Romics d’oro in questa edizione Paola Barbato, scrittrice e sceneggiatrice italiana, celebre per il suo contributo ultraventennale alle storie di Dylan Dog (Bonelli Editore), Stefano Bessoni, regista, illustratore italiano e maestro della stop-motion, celebre per il suo stile visionario che unisce fiaba, scienza, entomologia e anatomia, Max Bunker, celebre per aver creato capolavori immortali come Alan Ford, Kriminal e Satanik, Takeshi Koike, regista e animatore giapponese contemporaneo, che si è inoltre distinto per l’intensa e moderna rilettura del franchise di Lupin the Third. Romics d’oro anche a Simone Legno, artista e illustratore romano, co-fondatore e direttore creativo del marchio tokidokie e Sir Ian Livingstone, celebre autore e game designer britannico, co-fondatore di Games Workshop ed Eidos Interactive, ha contribuito alla diffusione di Dungeons & Dragons in Europa e al lancio di franchise storici come Warhammer e Tomb Raider.

Nella 37esima edizione il premio Romics Special, che rende omaggio alle nuove frontiere creative, viene assegnato a Laura Pérez, illustratrice spagnola e autrice di graphic novel, e a Dan Walker, concept designer britannico per il cinema e la televisione, autore dell’immaginario visivo di oltre 75 produzioni tra cui Star Wars, The Dark Knight Trilogy e Doctor Who.

In occasione dei duecento anni dalla nascita di Carlo Collodi, è in programma la mostra collettiva: “T’immagini Pinocchio”: in mostra edizioni illustrate antiche e rare, bozzetti, sceneggiature, storyboard e costumi di scena del Pinocchio di Matteo Garrone, del film d’animazione di Enzo D’Alò insieme alle illustrazioni e alle animazioni in stop motion di Stefano Bessoni, materiali video e approfondimenti tematici. Il 3 ottobre si terrà inoltre un incontro per ragionare su Pinocchio e Collodi con tre dei principali registi italiani che gli hanno dedicato una delle loro meravigliose opere: Matteo Garrone, col film del 2019 vincitore di 5 David di Donatello e candidato a 2 Oscar, Enzo D’Alò con la sua opera d’animazione del 2012 candidata agli European Film Awards e vincitrice di un Nastro d’Argento, e Stefano Bessoni col suo Pinocchio in stop motion.

Tra le altre mostre “Paolo Barbieri. 30 anni di immaginazione” “Villains. Le radici del male”, l’arte di Dan Walker in “Veicoli immaginari e design di invenzioni tecnologiche”, “Takeshi Koike e Lupin III”, “Stefano Bessoni – Illustrazione, animazione e cinema”.