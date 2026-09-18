Attualità

Tre ospedali italiani nella top ten mondiale di Newsweek

L'ambito riconoscimento che premia l'eccellenza delle nostre strutture sanitarie

di Martino Tursi - 18 Settembre 2026

Tre ospedali italiani nella top ten mondiale redatta per la settima edizione di World’s Best Specialized Hospitals 2027, il ranking mondiale elaborato da Statista in collaborazione con Newsweek. Si tratta di una classifica che è resa ancora più importante dal fatto di non essere un semplice elenco di strutture sanitarie. Bensì di rappresentare una vera e propria graduatoria divisa per specialità. Insomma, classifiche specifiche che partono da dati precisi. E che premiano l’eccellenza sanitaria del nostro Paese. Ben tre, infatti, le strutture ospedaliere italiane presenti nelle prime dieci posizioni per specialità: si tratta del Bambin Gesù di Roma, dell’Istituto Neurologico Besta di Milano e del policlinico Gemelli.

Tre ospedali italiani nella top ten

Fa piacere, e non solo per una questione (per quanto legittima) di campanilismo. Ritrovarsi con delle eccellenze sanitarie riconosciute a livello globale ci fa stare un attimo più sereni. È ovvio. Ma quali sono e in che ambito gli ospedali italiani eccellono? Ecco, per Newsweek, il Bambino Gesù di Roma è al quarto posto globale (su ben 250 istituti selezionati) per quanto riguarda la pediatria. Il Policlinico Gemelli, sempre a Roma, è terzo per ostetricia e ginecologia su ben 125 ospedali mondiali. L’Istituto Besta di Milano, invece, si piazza ottavo al mondo (su 150 nosocomi) per quanto afferisce alla neurologia.

Esulta la fondazione Gemelli

Per la Fondazione del Policlinico Gemelli, si tratta di una soddisfazione importantissima. È nella top ten degli ospedali mondiali ma in Italia rimane saldamente al primo posto, oltre che per le discipline che son valse il piazzamento nella top ten, anche per quanto afferisce le branche mediche di Gastroenterologia, Endocrinologia e Pneumologia. Il Policlinico, nello specifico, è presente in tutte e tredici le classifiche di specialità, un riconoscimento che restituisce la fotografia di un ospedale di cura, ricerca e formazione a vocazione multidisciplinare, capace di esprimere expertise riconosciute a livello internazionale lungo l’intero spettro delle patologie ad altissima complessità e specializzazione.