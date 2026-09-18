Cultura & Spettacolo

Marco Masini riceve il Centauro nella notte di Taormina

Il noto cantante riceverà il Taormina Centauro Award

di Nicola Santini - 18 Settembre 2026

Taormina mette insieme generazioni e linguaggi diversi della musica italiana per il debutto dei suoi Music Awards.

Domani il Teatro Antico ospiterà la prima edizione della manifestazione, affidata alla conduzione di Bianca Guaccero e Pino Strabioli. Il programma alternerà esibizioni dal vivo, incontri con gli artisti e riconoscimenti destinati ai protagonisti che hanno segnato la scena musicale.

Marco Masini riceverà il Taormina Centauro Award, mentre a Vasco Rossi andrà il Taormina Legend Award, premio alla carriera istituito dalla rassegna. Il rocker ha già comunicato che sarà assente dal Teatro Antico, anticipando però una partecipazione a distanza ancora da svelare. Il suo repertorio è intanto entrato nelle strade di Taormina attraverso luminarie che riportano versi di “Una canzone per te”, “Albachiara” e “Senza parole”, trasformando il centro cittadino in un percorso verso lo spettacolo.

Il cartellone riunisce Alessio Bondì, Serena Brancale, Diodato, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Mille e Willie Peyote. Sul palco arriveranno anche Carlo Amleto, con il suo repertorio sospeso tra pianoforte e comicità, Barbara Foria e la compagnia Savatteri Produzioni, guidata da Marco Savatteri. Andrea Dianetti e Giulia Penna racconteranno il dietro le quinte attraverso i canali social dell’evento.

La manifestazione nasce su iniziativa del Comune di Taormina, della Fondazione Taormina e dell’Assessorato al Turismo.

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