Ticket sanitari, aumentano i prezzi: ecco quanto costeranno visite ed esami
Dal 21 settembre 2026 cambiano le tariffe sanitarie applicate a numerose prestazioni erogate attraverso il Servizio sanitario nazionale. Il nuovo tariffario riguarda visite specialistiche, esami diagnostici, procedure ambulatoriali e alcuni dispositivi destinati alle persone con disabilità.
L’aggiornamento coinvolge 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale e 222 codici dell’assistenza protesica. L’aumento medio delle tariffe interessate si attesta intorno al 5,8%, anche se le variazioni cambiano in base alla singola prestazione.
Ticket sanitari, quali prestazioni aumentano
Tra gli incrementi più significativi c’è l’agoaspirato della mammella, che passa da 31,25 a 36,50 euro. Sale anche la prima visita cardiologica con elettrocardiogramma, che aumenta da 33,60 a 38 euro.
Per numerose prime visite specialistiche l’incremento sarà invece di circa un euro. Le visite neurologiche, ginecologiche, ortopediche, pneumologiche, endocrinologiche e gastroenterologiche passeranno, ad esempio, da 25 a 26 euro.
Aumenti più contenuti riguarderanno altre prestazioni molto diffuse. La spirometria semplice salirà da 24 a 24,90 euro, mentre l’elettrocardiogramma passerà da 11,60 a 12,05 euro. Per il prelievo venoso, invece, la tariffa aumenterà da 3,80 a 4,30 euro.
Tariffe e ticket non sono la stessa cosa
L’aumento delle tariffe non comporta necessariamente un rincaro dello stesso importo per il paziente. Tariffa e ticket, infatti, rappresentano due elementi differenti.
In molte Regioni il ticket ordinario prevede un tetto massimo di 36,15 euro per ricetta. Inoltre, la cifra effettivamente pagata dipende dalle regole regionali e dalle eventuali esenzioni riconosciute al cittadino.
Quali prestazioni non cambiano
La maggior parte delle prestazioni resterà comunque invariata. Non subirà modifiche, ad esempio, la visita specialistica di controllo, che mantiene una tariffa di 17,90 euro.
Restano fermi anche i costi della radiografia del torace, dell’ecografia dell’addome inferiore, dell’ecografia ginecologica e della densitometria ossea.
Nessuna variazione, inoltre, per molti dei principali esami del sangue, tra cui emocromo, glicemia, colesterolo, trigliceridi, creatinina, TSH e VES. Le nuove tariffe riguarderanno le prestazioni effettuate nell’ambito del SSN e non determineranno automaticamente variazioni dei prezzi delle visite completamente private.
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