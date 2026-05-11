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Rosa Chemical annuncia il nuovo singolo “Mammamì”

di Italpress - 11 Maggio 2026

MILANO (ITALPRESS) – “Mammamì” è il nuovo singolo di Rosa Chemical, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 15 maggio per Emi Records/Universal Music Italia.

“Mammamì” affronta il tema dell’assenza nel rapporto tra padre e figlio. Il brano nasce da un’esigenza personale di racconto, ma si trasforma rapidamente in una narrazione dal respiro più ampio e universale.

“Mammamì” parla di mancanze, di silenzi e di legami incompleti, scegliendo però una chiave lontana dall’aspetto più triste e malinconico. Al centro del progetto c’è infatti il contrasto voluto tra una storia dal contenuto emotivamente forte e una base musicale allegra e luminosa, capace di sdrammatizzare e rendere il messaggio più accessibile.

Prodotta interamente dallo stesso Rosa Chemical, il singolo si annovera tra i brani più “aperti” dell’artista, sia dal punto di vista sonoro che narrativo.

“Mammamì” rappresenta uno spazio di riconoscimento e ispirazione, in cui l’ascoltatore può ritrovarsi senza sentirsi definito dal dolore.

-Foto ufficio stampa Out Loud-

(ITALPRESS).