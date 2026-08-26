Editoriale

Altro che tregua: ad agosto arrivano le cartelle del Fisco

di Laura Tecce - 26 Agosto 2026

Ci avevano detto che per tutto il mese di agosto il fisco avrebbe tirato il freno: sospensione delle notifiche per tutto il mese, salvo gli atti urgenti e indifferibili. Ma erano tutti così urgenti? Una “tregua” che avrebbe dovuto congelare circa due milioni di avvisi di intimazione, solleciti e pignoramenti. Eppure in questi giorni ci sono contribuenti che raccontano di essersi ritrovati comunque una Pec dell’ente che – è bene ricordarlo – fa capo al Mef: il ministero dell’Economia ha la responsabilità dell’indirizzo politico, vigila sull’operato dell’Agenzia e ne nomina i vertici.

Il punto non è soltanto la notifica che arriva nel cuore di agosto: è il rapporto tra lo Stato e chi paga le tasse, un rapporto che oggi rischia di diventare sempre più difficile. Dietro quella Pec non c’è un numero di pratica: c’è una persona. C’è una famiglia che magari sta semplicemente cercando di arrivare alla fine del mese. C’è un commerciante, un professionista, un artigiano, un imprenditore già provato dal caro energia, dal costo dei carburanti e delle materie prime, da una lunga stagione di rincari. E intanto le scadenze continuano ad arrivare.

Bollette, tasse, contributi, una pressione fiscale che ha raggiunto il 43% del Pil nel 2025, il livello più elevato da oltre 10 anni. Strangolare chi produce non significa necessariamente incassare di più. Se un’impresa chiude, domani avremo un contribuente in meno, posti di lavoro in meno e, alla fine, anche meno gettito fiscale. Intendiamoci: le tasse vanno pagate, questo non è in discussione. Ma uno Stato efficiente non è solo quello che sa riscuotere rapidamente, è quello che mette cittadini e imprese nelle condizioni di poter pagare e di rimanere in piedi.

E allora la politica dovrebbe chiedersi se sia davvero questa la direzione giusta: un fisco sempre più veloce nel presentare il conto, mentre famiglie e imprese fanno sempre più fatica a sostenerlo oppure uno Stato più capace di capire la realtà di chi quel conto deve pagarlo?

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