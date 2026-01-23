Italpress Notizie Turismo

Santanchè “Dati sul turismo molto positivi, l’impegno sull’undertourism sta dando risultati”

di Italpress - 23 Gennaio 2026

MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo dei dati sul turismo molto positivi, perché anche il 2025 si chiude con un aumento del +3%. La sfida è avere la visione da qui ai prossimi dieci anni, su come vincere la sfida perché l’Italia possa tornare prima sul podio europeo. La sfida si vince aumentando il livello dei servizi, ma soprattutto concentrandoci sull’undertourism, cioè su quel 96% del territorio nazionale, bellissimo, ma ancora non conosciuto”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè, a margine del terzo Forum Internazionale del Turismo in corso a Milano. “Quest’anno proprio le aree interne sono cresciute di oltre il 7% tra presenze e pernottamenti, e hanno contribuito a un +20%, soprattutto nei ‘mesi spalla’ – ha aggiunto Santanchè -. Nei piccoli comuni ad aprile si è cresciuti del 26%. Ciò vuol dire che la rotta, l’impegno che abbiamo preso per il 2026 di lavorare sull’undertourism sta dando i risultati che ci attendevamo, forse anche meglio, perché sui 30 milioni investiti si sono prodotti 98 milioni di euro”. “Quest’anno, nel 2026, abbiamo messo a disposizione un altro fondo di circa 60 milioni perché crediamo che la sfida sia sull’undertourism, sull’avere il turismo su tutto il territorio della nostra nazione, e possibilmente 365 giorni all’anno”, ha concluso.

SU MILANO CORTINA: “ITALIA FARÀ STRAORDINARIA FIGURA, SAREMO PRONTI”

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 genereranno “un impatto straordinario, non solo nei prossimi giorni quando inizieranno, perché già per quanto riguarda la giornata di apertura, il 6 febbraio, avremo miliardi di persone collegate che lo vedranno” oltre a “tutti quelli che, dal vivo o in tv, assisteranno alle gare”. Così il ministro del Turismo, parlando dell’impatto delle prossime Olimpiadi invernali. “Questo vuol dire che avremo una campagna di promozione fantastica. E quindi la notorietà dell’Italia, e non soltanto dei luoghi dove si svolgeranno le Olimpiadi, ci darà un grande boost per uno sviluppo nei prossimi 12-24 mesi”, che genererà “anche un impatto economico molto rilevante”, ha aggiunto.

“Si poteva fare di più perché si può sempre fare di più. Al bene non c’è mai fine. Io credo che però tutti sappiano che ci sono le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e sono certa che l’Italia e gli italiani faranno una straordinaria figura perché saremo pronti. Poi c’è un dato unico: è la prima volta che si fanno dei giochi olimpici diffusi”.

