Attualità

Scabbia all’ospedale di Salerno: otto contagi

Bloccati i ricoveri dall'esterno alla Torre Cardiologica: "Attivate le misure di profilassi"

di Pietro Pertosa - 13 Febbraio 2026

Esplode il contagio di scabbia nel reparto di cardiologia dell’ospedale di Salerno. Già otto i casi accertati dalle autorità sanitarie alla Torre Cardiologica degli ospedali riuniti San Giovanni di Dio-Ruggi d’Aragona della città campana. I medici hanno già attivato la profilassi e disposto il ricovero. Ma la polemica è arrivata, puntuale, sulla sanità in Campania. Un altro colpo dopo il caso del trapianto (fallito) del piccolo Tommaso a Napoli.

Si sono contati finora otto casi di contagio. Si tratta di tre pazienti, già ricoverati per altre cause, e di cinque sanitari tra infermieri e personale Oss. Le procedure interne per l’isolamento sono già state attivate nel tentativo di estinguere il focolaio. La Direzione sanitaria del nosocomio salernitano ha già riferito di aver attivato pure le operazioni di sanificazione profonda e straordinaria di tutti gli ambienti, le superfici e gli arredi coinvolti. Ed è stato assicurato l’impegno ad attivare tutte le misure utili a fermare il contagio da scabbia in ospedale a Salerno.

Caccia al paziente zero

Adesso occorrerà ricostruire come sia stato possibile registrare un focolaio di scabbia all’interno di un ospedale. Sono diverse le ipotesi al vaglio delle autorità sanitarie. Si immagina che ci sia stato un portatore che abbia contagiato i pazienti. Ma, per adesso, le indagini mediche sono in corso. Mentre la polemica impazza. A Salerno e in Campania, investendo ancora una volta il campo della sanità pubblica. Intanto i ricoveri dall’esterno alla Torre Cardiologica sono stati bloccati proprio per isolare gli eventuali ulteriori focolai di contagio.