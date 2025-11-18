Attualità

Scacco alla mala nigeriana a Vicenza: 20 arresti

Carabinieri in azione in tutto il Veneto e nel Lazio, l'inchiesta della Dda di Venezia

di Maria Graziosi - 18 Novembre 2025

Offensiva contro la mala nigeriana a Vicenza: venti arresti dei carabinieri. L’operazione è scattata alle prime luci dell’alba e ha interessato tutto il capoluogo berico e la sua provincia, spingendosi fino nel Lazio. In azione i carabinieri di Vicenza che stanno eseguendo venti ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di altrettanti indagati. I provvedimenti all’esito dell’indagine condotta proprio dai carabinieri veneti con il coordinamento dei magistrati della direzione distrettuale antimafia in seno alla Procura di Venezia.

Scacco alla mala nigeriana a Vicenza

L’indagine ha messo sotto i riflettori un presunto sodalizio criminale con base in Veneto. Ma le propaggini dell’organizzazione avrebbero attecchito anche in altre parti d’Italia. Difatti l’esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare, oltre che nel Vicentino, stanno raggiungendo indagati residenti anche altrove. Non solo in Veneto ma pure nel Lazio, e segnatamente nelle province di Frosinone e Viterbo. Per comprendere i dettagli dell’indagine occorrerà attendere la conferenza stampa che si terrà in mattinata proprio al comando provinciale dei carabinieri di Vicenza.

Le forze in campo

Per eseguire le ordinanze che mirano a disarticolare la mala nigeriana a Vicenza e dintorni, sono scesi in campo ben trecento carabinieri provenienti da tutto il Veneto. Insieme a loro i colleghi dei reggimenti Lombardia ed Emilia Romagna, dalle squadre di intervento speciale dei reggimenti 7° Trentino Alto Adige, 13° Friuli Venezia Giulia e 4° battaglione Veneto. In azione, inoltre anche i militari del pronto intervento di Padova, insieme alle unità cinofile antidroga e a un velivolo del 14° elinucleo di Belluno.