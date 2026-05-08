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Scandalo ex Milan: manda messaggi a una 15enne

Tutti i particolari di una vicenda che ora insidia la carriera del calciatore

di Dave Hill Cirio - 8 Maggio 2026

Terremoto in Premier League: scandalo per il difensore ex Milan Álex Jimenez finito al centro di un’indagine interna del Bournemouth.

Scandalo Jimenez

Il club ha deciso di escluderlo dalla rosa dopo la diffusione sui social di presunti messaggi scambiati dal calciatore con una ragazza che dichiara di avere 15 anni.

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Mentre l’Inghilterra è scossa dai risultati delle elezioni locali, il mondo del calcio britannico viene travolto da uno scandalo che vede protagonista Álex Jiménez, il terzino spagnolo classe 2005.

Secondo quanto riportato da testate autorevoli come The Guardian, il club ha ufficializzato l’esclusione del giocatore dalla sfida contro il Fulham di oggi. E avviata contestualmente un’inchiesta disciplinare per far luce sulla natura di alcuni scambi digitali finiti sotto i riflettori dei social media.

La sospensione e la nota ufficiale del club

Il comunicato dell’AFC Bournemouth non lascia spazio a interpretazioni. Il club ha definito la questione di “estrema gravità”. Il tecnico Andoni Iraola, visibilmente scosso durante la conferenza stampa pre-partita, ha confermato la linea della società.

“Il club deve condurre le proprie indagini e vedere cosa è successo realmente. Speriamo che non sia quello che pensiamo”.

Il provvedimento

La decisione, dopo che alcuni screenshot hanno iniziato a circolare rapidamente su X e altre piattaforme, mostrando conversazioni tra il calciatore e un profilo che sembrerebbe appartenere a una ragazza di 15 anni.

I messaggi, il cui contenuto è attualmente al vaglio degli inquirenti interni, avrebbero violato i codici di condotta del club. E, potenzialmente, le normative sulla tutela dei minori.

I precedenti e la dinamica

I media spagnoli e britannici stanno scavando nel passato recente del giocatore. Solo un anno fa, ai tempi della sua permanenza al Milan, Jiménez era finito al centro di una polemica mediatica per alcune chat pubblicate da Fabrizio Corona. In esse il calciatore si sarebbe sfogato contro l’allora tecnico Massimiliano Allegri. Tuttavia, l’attuale vicenda assume contorni ben più seri.

Il ruolo dei social

Le conversazioni sospette sarebbero avvenute tramite Direct Messages. Negli screenshot diffusi, l’interlocutrice dichiara esplicitamente la propria età.

Le presunte difese

Al momento, l’entourage del giocatore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma fonti vicine al club suggeriscono che la difesa potrebbe puntare su un errore di valutazione dell’identità digitale o su una possibile manipolazione dei file.

Le indagini ufficiali

oltre all’indagine del club, la polizia locale è stata informata della circolazione dei post per verificare se vi siano i presupposti per un reato di adescamento online.

Una carriera in bilico

Álex Jiménez era diventato un punto fermo del Bournemouth, con 32 presenze stagionali e una striscia di cinque partite consecutive da titolare in Premier League.

Questo scandalo rischia di compromettere non solo la sua avventura inglese, ma anche i diritti di riacquisto vantati dal Real Madrid (clausola da 12 milioni di euro per l’estate 2026).

Se le accuse dovessero essere confermate, il contratto del giovane spagnolo potrebbe essere risolto per giusta causa, seguendo la linea dura già adottata dal calcio inglese in casi simili legati alla condotta morale dei tesserati.