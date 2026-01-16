Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Attualità

Scattano da oggi gli aumenti sulle sigarette

A quanto ammontano i rincari, i conti dei consumatori

di Maria Graziosi -

Scattano da oggi gli aumenti sulle sigarette. E lo Stato si attende di incassare un miliardo di euro in più oltre ai 15 che già incamera ogni anno sul monopolio delle vendite di tabacchi. A salire di prezzo, per un importo pari a trenta centesimi, saranno i prodotti della Philip Morris con un pacchetto che potrebbe arrivare a costare, come quelli Marlboro, fino a 6,80 euro. Nei prossimi giorni toccherà anche agli altri brand e agli altri prodotti da fumo.

Via agli aumenti sulle sigarette

La misura discende dalle norme contenute nella legge di bilancio passata, a dicembre scorso, in Parlamento. Come riepiloga Assoutenti, “la manovra prevede un aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell’importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato, e ridetermina i coefficienti per il calcolo dellâ€™accisa sui prodotti a tabacco riscaldato”. Ecco i numeri: “l’accisa sui tabacchi lavorati passa da 29,50 euro per 1.000 sigarette del 2025 ai 32 euro del 2026, per poi salire a 35,50 euro nel 2027 e 38,50 euro nel 2028”.

I vizi costano (sempre di più)

I conti sull’aumento delle sigarette, al consumatore finale, sono presto fatti. “L’importo minimo dell’accisa sui sigaretti sale da 37 a 47 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2026, a 49 euro per l’anno 2027 e, a decorrere dall’anno 2028 a 51 euro il chilogrammo convenzionale”. Per lo Stato, secondo l’analisi Assoutenti, è un affare: “Secondo le previsioni del governo l’aumento dei prezzi al pubblico di sigarette e tabacco garantirà un maggiore gettito da 1,47 miliardi di euro nel triennio: 213 milioni di euro per l’anno 2026, 465,8 milioni per l’anno 2027 e 796,9 milioni per l’anno 2028. è bene ricordare che la tassazione sul tabacco porta ogni anno nelle casse dello Stato la bellezza di 15 miliardi di euro”.

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Notizie Video

Le ultime news