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Il mistero dello schermo spezzato dell’iPhone Duo

Negli Apple Store di tutto il mondo, i clienti danneggiati vengono accolti senza fare domande e i telefoni rotti vengono sostituiti immediatamente a costo azzerato

di Daniel Walker - 26 Ottobre 2026

Un dispositivo d’avanguardia da duemila dollari, acclamato come il futuro della telefonia, o un fragile esperimento finito male? A poche ore dal lancio globale dell’iPhone Duo, il primo smartphone pieghevole di Apple, esplode il caso che i media statunitensi hanno già ribattezzato “Crackgate”.

Lo schermo del Duo si rompe

Da New York a Sydney, passando per i forum cinesi e Reddit, la dinamica è sempre la stessa. Dopo poche ore di utilizzo, sul display interno pieghevole compare una linea rigida di pixel bruciati, seguita da una vera e propria crepa indelebile. Tutte nello stesso identico punto, esattamente lungo la cerniera di chiusura.

Qual è la reazione ufficiale del colosso di Cupertino?

Per ora, un silenzio rigoroso. Nessun comunicato stampa, nessuna ammissione di difetto di fabbrica. Tuttavia, la risposta informale racconta un’altra storia. Negli Apple Store di tutto il mondo, i clienti danneggiati vengono accolti senza fare domande e i telefoni rotti vengono sostituiti immediatamente a costo azzerato.

Gli stessi dipendenti confermano che i dispositivi difettosi vengono spediti d’urgenza ai laboratori centrali di ingegneria Apple per un’analisi approfondita del guasto.

Nel frattempo, le prime analisi indipendenti e i test di smontaggio evidenziano un potenziale problema meccanico. Uno dei componenti interni della complessa cerniera potrebbe non rientrare correttamente durante la piegatura, esercitando una pressione anomala proprio sul pannello flessibile.

Mentre gli ordini vengono cancellati e le scorte di ricambio scarseggiano, gli utenti si chiedono se si tratti di un difetto isolato o di un errore strutturale di progettazione. La mossa successiva spetta ad Apple.