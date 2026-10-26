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Lautaro Martinez solo 22esimo, la Serie A senza candidati al Pallone d’oro

di Pietro Pertosa - 26 Ottobre 2026

C’era una volta la Serie A che faceva incetta di campioni, ora il suo unico rappresentante nella top 30 dei candidati al Pallone d’Oro si piazza solo 22esimo. Si tratta del capitano dell’Inter Lautaro Martinez. Unico tra gli ultimi trenta calciatori candidati a militare in un club del nostro massimo campionato. L’argentino si è posizionato prima del terzino Nuno Mundes, portoghese campione di tutto con il Paris Saint Germain e subito dopo il bomber brasiliano dell’Arsenal Gabriel Magalhaes. E gli altri?

La Serie A e il Pallone d’Oro

Fa specie vederlo e saperlo. Ma è il segno dei tempi. Non ci sono altri calciatori della nostra Serie A dentro la top 30 del Pallone d’oro 2026. Giocano tutti altrove. In Spagna, in Germania. Ovviamente in Inghilterra. Persino in Francia, anche se nella truppa doratissima del Psg che ha letteralmente annichilito ogni concorrenza domestica oltre che europea. C’era qualche speranza di vederlo almeno tra i top 20, Lautaro. Non è andata neanche così. La sconfitta, non di Lautaro, sia chiaro, è del calcio italiano. Il flop testimonia l’impossibilità di attrarre campioni nel nostro campionato.

La sfida per la vittoria

C’è poco da consolarsi, per questa Serie A orfana anche quest’anno di candidati al Pallone d’Oro. Bisognerà, però, aspettare perché da quando il duopolio Cristiano Ronaldo-Messi si è rotto, se non altro per ragioni anagrafiche, si è aperta una vera e propria faglia. Di cui tutti, o quasi, possono approfittare. Sono tre i candidati top alla vittoria finale. Due di loro, ieri, hanno incrociato i tacchetti in campo. Si tratta di Lamine Yamal, il giovane campionissimo del Barcellona, e di Kylian Mbappé, volto e simbolo della Francia e del Real Madrid. Tra i due litiganti, il terzo (Kane?) prova a godere.

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