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Sciopero dei treni 7 e 8 settembre: orari, treni garantiti e cosa cambia per i passeggeri

di Claudia Mari - 7 Settembre 2026

Tra oggi, lunedì 7 e domani, martedì 8 settembre è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolge il personale ferroviario di diverse società. L’agitazione potrebbe provocare cancellazioni, ritardi e modifiche alla circolazione di treni Regionali, Intercity e Alta Velocità.

Lo sciopero prenderà il via alle 21:18 di lunedì 7 settembre e si concluderà alle 21 di martedì 8 settembre. La mobilitazione interessa il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Escluso, invece, il personale mobile del Regionale Trenitalia delle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano.

I treni garantiti

Nonostante lo stop, saranno assicurati i servizi minimi previsti dalla legge. Per i treni Regionali di Trenitalia sono garantite le corse nelle fasce orarie considerate essenziali, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 nei giorni feriali.

Lo sciopero non riguarda il trasporto pubblico locale. Chi decide di non partire può inoltre chiedere il rimborso del biglietto. Per Intercity e Frecce la richiesta può essere presentata fino all’orario di partenza del treno prenotato, mentre per i Regionali il termine è fissato alle 24 del giorno precedente lo sciopero. Trenitalia avverte inoltre che variazioni al servizio potrebbero verificarsi anche nelle ore immediatamente precedenti l’inizio dell’agitazione e dopo la sua conclusione.

Come controllare la situazione

Per conoscere in tempo reale eventuali cancellazioni e modifiche è possibile consultare i siti e le app delle compagnie ferroviarie, oltre alle informazioni disponibili nelle stazioni. Trenitalia mette a disposizione anche il numero verde gratuito 800 89 20 21.

I treni già in viaggio quando inizierà lo sciopero potranno raggiungere la destinazione finale se questa è raggiungibile entro un’ora dall’avvio dell’agitazione. Trascorso questo limite, il convoglio potrà fermarsi nella stazione raggiunta.

Collegamenti con Malpensa

Possibili disagi anche per chi deve raggiungere l’aeroporto di Malpensa. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale potranno essere attivati bus sostitutivi senza fermate intermedie.

Gli autobus collegheranno Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto, con partenza da via Paleocapa 1. Previsti bus sostitutivi anche per la linea S50, tra Malpensa e la stazione svizzera di Stabio.

Lo sciopero in Trentino-Alto Adige

Una mobilitazione separata interessa il personale mobile di Trenitalia delle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano. In questo caso lo sciopero è previsto dalle 9:01 alle 17 di lunedì 7 settembre.

Perché i lavoratori incrociano le braccia

La protesta è stata confermata da Cub Trasporti, Sgb, Orsa, dall’assemblea nazionale PdM/PdB e dal gruppo Fsi. Tra le ragioni indicate dai sindacati ci sono la sicurezza sul lavoro, la difesa del servizio pubblico e la tutela dell’occupazione.

Al centro della vertenza c’è soprattutto il futuro del servizio Intercity. Le organizzazioni sindacali contestano il progetto di suddividerlo in tre distinti lotti da affidare tramite gara, considerandolo un possibile primo passo verso una maggiore frammentazione del sistema ferroviario nazionale. A pesare sulla protesta c’è inoltre la bocciatura alla Camera della clausola sociale che, secondo i sindacati, avrebbe garantito maggiori tutele per i lavoratori coinvolti nei cambi di gestione.