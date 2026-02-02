Sport

Serie A, Udinese-Roma 1-0: Champions più lontana per i giallorossi

di Redazione - 3 Febbraio 2026

Dopo aver già fatto cadere Inter e Napoli, l’Udinese aggiunge un altro scalpo prestigioso alla propria collezione in serie A e batte 1-0 la Roma. Per i giallorossi si tratta anche di una una brusca frenata nella corsa alla Champions League. Una sconfitta pesante per la squadra di Gasperini, ora quinta in classifica e con il Como a soli due punti di distanza. Al Bluenergy Stadium va in scena una partita in cui l’intensità dei friulani fa la differenza per larghi tratti. L’Udinese, già reduce dal successo sul campo del Verona, conferma solidità e identità, insediandosi stabilmente nella parte sinistra della classifica. La Roma, invece, fatica a reggere ritmo e aggressività degli avversari, trovando le uniche vere occasioni da gol soltanto nel recupero del secondo tempo.

Molte assenze da entrambe le parti

Runjaic deve fare i conti con una rosa ridotta all’osso tra infortuni e un mercato che ha portato via molti giovani. Il tecnico bianconero si affida così all’estro di Atta ed Ekkelenkamp alle spalle di Davis. Dall’altra parte Gasperini è costretto a rinunciare a pedine fondamentali come Dybala e Koné, affidando la creatività a Pellegrini e Soulé a supporto di Malen. Nonostante l’assenza della curva romanista per squalifica, lo stadio omaggia comunque i giallorossi nel prepartita grazie allo storico gemellaggio tra le tifoserie. La prima occasione è dell’Udinese: al 7’ Atta impegna Svilar con una rasoiata su schema da fermo. Il portiere romanista si supera anche pochi istanti dopo sul tiro dalla distanza di Ekkelenkamp. I friulani spingono e al 26’ vanno vicini al gol con Davis, ma Mancini salva tutto in extremis. La Roma si vede al 29’ con Malen, ma Okoye risponde presente.

Il risultato tra Udinese e Roma in serie A pesa anche in chiave Champion’s

La ripresa si apre senza cambi e con un copione simile. Il gol partita arriva su calcio di punizione: Ekkelenkamp calcia, il pallone colpisce Malen e assume una traiettoria imprendibile che beffa Svilar. L’Udinese perde poco dopo Davis per infortunio e arretra il baricentro, mentre la Roma prova ad alzare il pressing senza però trovare varchi concreti. Nel finale i giallorossi sfiorano il pari, con un gol annullato per fuorigioco, e sbattono ancora su Okoye. L’ultimo assalto non basta: l’Udinese resiste e porta a casa tre punti d’oro. Per la Roma, invece, è un ko che pesa nella lotta Champions e che accende un campanello d’allarme in vista del rush finale di stagione.