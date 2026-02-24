Sport

Serse Cosmi torna in panchina: ecco la nuova squadra

Dopo quattro anni torna ad allenare, l'ambizione del tecnico umbro

di Martino Tursi - 24 Febbraio 2026

Serse Cosmi torna in panchina. Una nuova avventura per l’ex allenatore del Perugia, dell’Udinese, già protagonista della Serie A di qualche anno fa, che ripartirà dalla Serie C. Sarà al timone della Salernitana, terza in classifica nel girone C della terza serie. La formazione granata è in crisi di risultati e di mordente e dopo aver iniziato il campionato in testa a tutti ha incanalato una fase calante che ha portato la piazza a contestare furiosamente la società che, a sua volta, ha deciso di esonerare il tecnico Giuseppe Raffaele. Puntando, appunto, su Cosmi.

Serse Cosmi torna in panchina

L’avventura di Cosmi attende solo l’ufficialità ma il tecnico era arrivato già a Salerno nella serata di ieri. Da quanto si apprende, l’allenatore ha accettato un contratto a tempo. Sei mesi, per portare la squadra a finire la stagione, a centrare l’obiettivo minimo della qualificazione ai playoff. E, magari, a vincere il girone finale per la promozione in Serie B. Un obiettivo dichiarato della società, reduce da un doppio salto mortale all’indietro. La Salernitana, infatti, è riuscita nella poco commendevole impresa di centrare due retrocessioni di fila. Che hanno portato la squadra, in due campionati, dalla A fino alla serie C.

L’ultima avventura di Serse

Serse Cosmi ritrova la panchina dopo l’avventura horror al Rijeka, in Croazia. Un’esperienza breve culminata con l’esonero. Era fermo da quattro anni. Non allenava in Italia dal 2021, l’ultima presenza al timone di una squadra si era registrata nel 2021, a Crotone. Quando, pur subentrando a Giovanni Stroppa, non era riuscito a strappare il team dei pitagorici dal destino di retrocedere dalla B alla C. Ritroverà, nello stesso campionato, proprio il Crotone che ha già iniziato da tempo una rincorsa alle spalle proprio della Salernitana per spuntare il piazzamento ai playoff.