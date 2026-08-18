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Shakira in prima linea per ricostruire il Chocó dopo il sisma

La cantante colombiana annuncia nuovi aiuti per garantire il ritorno a scuola dei bambini

di Enzo Ricci - 18 Agosto 2026

Shakira ha raggiunto il dipartimento colombiano del Chocó, una delle aree più duramente colpite dal terremoto di magnitudo 7.4 che ha causato quasi 300 vittime. Con lei il filantropo statunitense Howard Buffett, impegnato da anni in progetti umanitari nel Paese. La cantante ha annunciato un contributo finanziario per sostenere la ricostruzione delle scuole distrutte dal sisma.

Vent’anni di lavoro nella regione trascurata

La pop star, 49 anni, oggi anche cittadina statunitense, ha ricordato come la sua fondazione Pies Descalzos operi nel Chocó da oltre due decenni. Si tratta di una zona storicamente trascurata e abitata in gran parte da comunità afrocolombiane e indigene. Il terremoto del 10 agosto ha danneggiato più di 2.800 scuole in tutta la Colombia, molte delle quali proprio nel dipartimento nord-occidentale.

“Il rischio è che vengano dimenticati”

Durante un incontro con i giornalisti a Quibdó, Shakira ha espresso preoccupazione per il futuro dei bambini della regione: “Ciò che mi preoccupa di più è che una volta terminato lo stato di emergenza, tutte queste scuole non saranno ricostruite…e che i nostri figli non potranno tornare a scuola”.

Un milione di dollari da Shakira

La cantante, nota per successi globali come Hips Don’t Lie e Waka Waka, ha confermato che è già stato promesso un milione di dollari per la ricostruzione. Fondi destinati alla riparazione degli edifici scolastici danneggiati, alla ricostruzione di un istituto tecnico e alla costruzione di dieci nuove scuole.

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