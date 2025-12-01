Attualità

Si è insediato il nuovo Cda di Giorgio Armani spa

Il presidente sarà Leo Dell'Orco: "Migliore garanzia per la prosecuzione della storia di Armani"

di Maria Graziosi - 1 Dicembre 2025

Un piccolo passo verso la transizione è compiuto: si è insediato oggi il nuovo Cda di Giorgio Armani spa. L’organismo chiamato a dirigere il gruppo che porta il nome dell’indiscusso Re della Moda sarà composto da otto membri. Di questi, tre rappresentanti della famiglia Armani, quattro esperti di moda e finanza, l’amministratore delegato nonché direttore generale. Quest’ultimo sarà l’unico dipendente all’interno dell’organismo. E a lui sarà affidata la gestione operativa dell’intera azienda.

Nuovo Cda Armani: chi ne fa parte

Otto persone, dunque. Si tratta di Silvana Armani (consigliere); Andrea Camerana (consigliere); Giuseppe Marsocci (che svolgerà il ruolo di amministratore delegato e di direttore generale); Marco Bizzarri (consigliere); John Hooks (consigliere); Federico Marchetti (consigliere); Angelo Moratti (consigliere). A completare il quadro il presidente individuato nella figura di Leo Dell’Orco. Confermato il peso della Fondazione all’interno della compagine sociale. Non scenderà mai sotto il 30% del capitale sociale.

“Migliore garanzia per proseguire il cammino”

Il presidente Pantaleo Dell’Orco ha dichiarato che ”il nuovo Cda della Giorgio Armani Spa è composto da membri della famiglia e dall’amministratore delegato, tutti collaboratori di lunga data del signor Armani, affiancati da professionisti indipendenti di riconosciuta competenza ed esperienza”. Una scelta che, sottolinea il presidente Dell’Orco, “rappresenta la migliore garanzia per la prosecuzione, valorizzazione e attualizzazione dell’idea di bellezza, del modello di business e dei valori etici costruiti da Armani in 50 anni di storia, permettendoci di affrontare al meglio le sfide e le opportunità del mercato”.