Sicurezza, chiuso temporaneamente il cinema Lux

di Redazione - 30 Gennaio 2026

Il Cinema Lux di Torino ha momentaneamente sospeso la propria attività in seguito a una serie di controlli sulla sicurezza effettuati nell’ambito delle verifiche rafforzate avviate dopo i fatti di Crans-Montana. La decisione è arrivata al termine di un sopralluogo della Commissione comunale di vigilanza.

Durante le ispezioni sarebbero emerse irregolarità strutturali e tecniche che hanno portato alla chiusura temporanea della sala, in attesa degli interventi necessari. L’obiettivo, spiegano dal Comune, è garantire la piena tutela degli spettatori.

La direzione del cinema ha parlato di uno stop imposto per cause tecniche, sottolineando la volontà di risolvere rapidamente le criticità per poter riaprire. Intanto, i controlli proseguono anche in altri locali cittadini nell’ambito delle misure di prevenzione rafforzate.

“Confermiamo la chiusura temporanea del cinema Lux a causa del guasto di una componente tecnica, rilevata in fase di sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza. Ci stiamo adoperando, compatibilmente con le tempistiche che la logistica richiede, per risolvere nei tempi più celeri e poter quindi riaprire la sala al pubblico” riferisce Alessandro Rossi, legale rappresentante di Movie Planet gestore tra gli altri del Cinema Lux di Torino.

“Le attività di controllo sugli esercizi di pubblico spettacolo tutelano l’incolumità sia degli spettatori sia dei lavoratori. Per Agis il pieno rispetto delle norme è un principio irrinunciabile e i controlli periodici delle Commissioni di Vigilanza restituiscono una fotografia puntuale di rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione adottate.” Lo afferma Marta Valsania, segretaria generale Agis Piemonte Valle d’Aosta.

