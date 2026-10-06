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Sinner, problemi al ginocchio e stagione finita. Il video dell’annuncio

Il tennista altoatesino dovrà sottoporsi a dei trattamenti per il recupero del ginocchio destro. Fitp: "Salute priorità assoluta, siamo al suo fianco"

di Paolo Stefani - 6 Ottobre 2026

Stagione finita per Jannik Sinner: ad annunciarlo è stato lui stesso attraverso un video pubblicato sui social. I problemi al ginocchio, spiega il tennista altoatesino, richiedono trattamenti che necessitano di stoppare la stagione.

Sinner, stagione finita: il video sui social

https://t.co/LC1SqFTKG8 — Jannik Sinner (@janniksin) October 6, 2026

“La stagione è ufficialmente conclusa, con il mio staff abbiamo deciso che il mio ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%”, ha spiegato Sinner. Il tennista salterà quindi tutti gli appuntamenti di fine stagione, comprese le Atp Finals di Torino. “Il finale delle ultime stagioni, specialmente a Torino, mi ha regalato bellissime emozioni e sentimenti. Vi ringrazio per il supporto e speriamo di rivederci presto in campo”.

La scelta dopo i consulti medici

Dopo una serie di consulti specialistici, il tennista azzurro proseguirà con una terapia conservativa per trattare la tendinopatia al ginocchio destro. Lo staff medico ha raccomandato di intervenire subito per favorire una completa guarigione.

Fitp: “La salute di Sinner è priorità assoluta, federazione al suo fianco”

A seguito dell’annuncio del tennista azzurro ha parlato anche il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi. “La tutela dell’integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico”, ha dichiarato.

“In questo momento la cosa più importante è che possa recuperare pienamente e affrontare con serenità il percorso che lo attende. Lo aspettiamo a braccia aperte, con la stima e l’affetto di sempre, e con la certezza che tornerà in campo quando sarà nelle condizioni migliori per farlo. La Federazione sarà al suo fianco, come sempre”.