Attualità

Avviso di garanzia alla società editrice de Il Fatto Quotidiano

Il provvedimento della Procura di Napoli nell'ambito dell'inchiesta sulle università telematiche

di Pietro Pertosa - 7 Ottobre 2026

Un avviso di garanzia a Seif, la società editrice de Il Fatto Quotidiano. La Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli ha notificato, nella giornata di ieri 6 ottobre, l’informazione di garanza all’amministratore delegato nonché presidente di della Società editrice Il Fatto Cinzia Monteverdi e al direttore della testata online Peter Gomez. L’ipotesi di reato è concorso di persone in corruzione tra privati e discende dall’applicazione degli articoli 110 del codice penale e 2635 del codice civile.

Avviso di garanzia alla società de Il Fatto Quotidiano

Dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia, l’ad e presidente della società che edita il Fatto s’è detta meravigliata. E in una nota ha spiegato la sua posizione. “’Sono stupita della notifica che coinvolge la nostra società e diverse altre testate giornalistiche. Assicuro – ha aggiunto – la massima disponibilità nei confronti della magistratura, nella convinzione di aver sempre operato nella totale correttezza e trasparenza”. La società, da parte sua, ha fatto sapere di essere certa “della correttezza dell’operato proprio e delle persone coinvolte”. Ha, inoltre, ribadito “piena fiducia nella magistratura” assicurando la “massima collaborazione” alle autorità giudiziarie.

Il caso Multiversity

La vicenda, come si legge in una lettera che il quotidiano ha rivolto ai lettori, sarebbe da ricondurre a una più ampia indagine sulle università telematiche. E, in particolare, sull’universo Unipegaso-Multiversity. Peter Gomez stesso ha dichiarato che si tratterebbe di un’inchiesta che riguarderebbe “quasi tutte le maggiori testate italiane e numerosi direttori”. Per un giornale che ha fatto del giustizialismo la sua bandiera, però, è evidentemente un colpo. Ora la palla passa alla magistratura che, dopo aver inviato l’avviso di garanzia al Fatto quotidiano, dovrà proseguire le indagini e gli accertamenti.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ATTUALITA’