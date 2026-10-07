Cultura & Spettacolo

Stefano Busà porta il suo pianobar al Twiga

di Angelina De Santis - 7 Ottobre 2026

Dopo anni trascorsi alla Capannina di Forte dei Marmi, Stefano Busà ha cambiato indirizzo e per l’estate 2026 si è spostato al Twiga, inaugurando un nuovo capitolo del suo percorso artistico.

Un passaggio significativo per il cantante e performer, abituato a un pianobar che vive soprattutto sul rapporto diretto con la sala, tra repertorio italiano e internazionale, richieste del pubblico e improvvisazione.

Al Twiga Busà ha affiancato alle serate al pianoforte anche i dinner show, trovandosi ad aprire due appuntamenti particolarmente affollati, quelli che hanno preceduto i concerti di 50 Cent e Bob Sinclar. «Aprire con il mio spettacolo due delle serate più attese dell’estate del Twiga è qualcosa che porterò sicuramente con me», racconta. In alcune occasioni al pianobar lo ha raggiunto anche Alessandro Ristori per qualche brano cantato insieme.

La stagione lo ha portato anche fuori dalla Versilia, con eventi privati e appuntamenti tra Lombardia, Calabria e Sicilia, oltre alla tappa di Porto Cervo, ancora al Twiga. Un’estate quindi intensa e caratterizzata da numerosi spostamenti, che ha ampliato ulteriormente il calendario degli appuntamenti.

Il capitolo discografico passa invece da “Immensamente”, singolo già pubblicato sulle piattaforme digitali e accompagnato dal videoclip ufficiale sul canale YouTube dell’artista.

Per i prossimi mesi Busà proseguirà con gli eventi in diverse città italiane, mentre in studio sono in lavorazione nuove produzioni.

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