Cultura & Spettacolo

“Maledetto Settembre” il ritorno di Orietta Berti con Nina Zilli e Danti

di Nicola Santini - 7 Ottobre 2026

L’estate finisce, gli impegni tornano e riprendere la routine può diventare una piccola impresa. Orietta Berti affronta questo passaggio a modo suo: con il sorriso e una canzone che prova a trattenere l’energia delle vacanze.

Si intitola “Maledetto Settembre” il nuovo singolo che la vede al fianco di Nina Zilli e Danti, un incontro di voci e personalità accompagnato da un videoclip. Il brano gioca con la nostalgia della bella stagione e la voglia di conservarne la spensieratezza anche quando si torna al lavoro. A sostenere il racconto è un ritmo reggaeton, scelto per dare al rientro una colonna sonora allegra. Dietro il progetto, però, c’è soprattutto un’intesa costruita nel tempo, tra sessioni in studio e momenti condivisi lontano dai microfoni. «Quando si ha la fortuna di lavorare con persone con cui si ha molto di più che un rapporto professionale, è davvero bello», racconta Orietta.

La cantante ringrazia il manager Pasquale Mammaro, Danti e Nina Zilli, sottolineando quanto la confidenza reciproca abbia contribuito alla nascita del progetto. Una collaborazione che si inserisce nei festeggiamenti per i suoi sessant’anni di carriera: «Ho scelto di festeggiare il mio sessantesimo anno di carriera in modo festoso e con gli amici più cari, perché credo che sia davvero un momento importante da condividere con il mio amato pubblico».

A favorire l’incontro artistico è stato Mammaro, che ha accompagnato il percorso di lavoro con Daniele Lazzarin, in arte Danti. Per il manager, la forza di questa squadra risiede anche nei legami personali, cresciuti fino a coinvolgere le rispettive famiglie.

Tra i ricordi che cita c’è la partecipazione, insieme alla propria famiglia, al matrimonio di Otis, figlio di Orietta, con Lia. “Maledetto Settembre” prende forma proprio nello studio in cui Berti e Danti si incontrano e lavorano ormai da tempo. Questa volta, alla loro complicità si aggiunge Nina Zilli. «È un pezzo leggero, ma che ci dà la carica per ripartire», spiega Danti, che descrive la canzone come un modo per affrontare i mesi più freddi conservando qualcosa del sole e della libertà estiva.

Nel racconto della lavorazione trova spazio anche un dettaglio curioso: «La soddisfazione più grande è di essere riuscito a far dire ad Orietta “Chumbawamba”», scherza l’artista. Una battuta che restituisce il clima divertito in cui è nata la collaborazione. Registrato ed editato da Danti e Paolo Saraceni, in arte Biggie Paul, presso il One Fingerz Studio di Milano, il singolo è distribuito da ADA/Warner Music Italy. La produzione esecutiva è di Starpoint Corporation e Gapp Music, con edizioni Two Fingerz e Starpoint International.

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