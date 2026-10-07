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Kim Kardashian confessa con chi dorme ogni sera

In un'intervista al magazine Style del Sunday Times, la star dei reality ha ripercorso il periodo seguito alla separazione dall'ex marito Kanye West

di Elizabeth Costello - 7 Ottobre 2026

Kim Kardashian, la verità sugli anni da single prima di Lewis Hamilton: tra 5 tate, il “giallo” Pete Davidson e la vita da mamma.

Kim Kardashian si confessa

Kim torna al centro del gossip internazionale con rivelazioni inedite sulla sua vita sentimentale e sulla gestione della famiglia. In un’intervista al magazine Style del Sunday Times, la star dei reality e imprenditrice di 45 anni ha ripercorso il periodo seguito alla separazione dall’ex marito Kanye West.

Prima di legarsi al pilota di Formula 1 Lewis Hamilton, la celebrity ha rivelato di essere rimasta single per ben cinque anni, definendo questa fase come un momento “bellissimo” per ritrovare se stessa e concentrarsi sui propri progetti e sui figli.

Il periodo da single e la “dimenticanza” su Pete Davidson

La scelta di non affrettare i tempi è stata centrale nel percorso di Kim dopo il divorzio. “Non mi sentivo vuota. Sentivo di aver bisogno del mio tempo. Volevo guarire completamente e lavorare su me stessa”, ha spiegato la star. Aggiungendo pure di non sentirsi pronta ad aprirsi a nuove relazioni prima che le cose accadessero naturalmente.

Tuttavia, nel bilancio dei suoi anni di solitudine, i fan del gossip hanno notato un dettaglio. Kim ha infatti tralasciato la relazione con il comico Pete Davidson, durata nove mesi e conclusasi nell’agosto 2022, prima dell’inizio della storia con Hamilton.

La gestione dei 4 figli con Kanye West e il ruolo delle 5 tate

Un capitolo fondamentale della vita dell’imprenditrice riguarda la maternità e l’organizzazione domestica con i quattro figli avuti da Kanye West. Sono North (13 anni), Saint (10), Chicago (8) e Psalm (7).

Per conciliare gli impegni di lavoro con la vita familiare, Kim Kardashian si avvale di cinque tate: una è costantemente in servizio, mentre le altre quattro si alternano durante la settimana.

La routine quotidiana, tra regole e coccole serali

Nonostante l’importante supporto dello staff, la star ci tiene a mantenere un ruolo attivo nella crescita dei bambini: li accompagna e li va a riprendere a scuola ogni singolo giorno, cenando sempre insieme a loro.

Kim si definisce una madre “abbastanza severa, a metà strada”, ma allo stesso tempo “estremamente paziente e amorevole”. E confessa che i figli possono ancora dormire nel suo letto quando lo desiderano. E che ogni sera legge loro dei libri prima di addormentarsi.