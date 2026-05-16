Milano, The Red View: tre giorni nel segno del rosso Campari

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Seconda edizione, eventi e podcast alla Cittadella degli Archivi

di Askanews - 16 Maggio 2026

Milano, 16 mag. (askanews) – Un luogo simbolo della memoria collettiva cittadina: Campari è tornata a colorare di rosso Milano e ha scelto la Cittadella degli Archivi del Comune, uno spazio che rappresenta sia la conservazione del passato sia la sua reinterpretazione. Per il secondo anno nel capoluogo lombardo va in scena “The Red View – Beyond The Surface”, iniziativa che vuole essere un invito a guardare oltre ciò che è visibile, per scoprire le storie che definiscono l’identità di una città.

Partendo dal legame storico con Milano, dove Campari è nata nel 1867, alla Cittadella degli Archivi sono arrivati cultura, intrattenimento e narrazione e, nelle specifico, un palinsesto di podcast live realizzati con Chora e Will Media, pensati per raccontare Milano attraverso storie, prospettive e linguaggi diversi, in linea con lo spirito di “Beyond The Surface”, tra i protagonisti Matilde Gioli e Pietro Colaprico, ma soprattutto la stessa città di Milano. Parte integrante di The Red View è poi una mostra curata da Galleria Campari che raconta la relazione tra il brand e la città attraverso la mappa di una presenza.

Il progetto inoltre prosegue oltre la tre giorni di eventi: sempre nel contesto della Cittadella, Campari sostiene la realizzazione di un murales site-specific di Gio Pastori, pensato per dialogare con l’architettura e l’identità del marchio.