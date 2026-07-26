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Spagna e Francia bruciano: allerta evacuazione Bordeaux

il fronte transalpino sta vivendo ore drammatiche, in particolare nel dipartimento della Gironda e nella zona delle Lande

di Daniel Walker - 26 Luglio 2026

La Spagna e la Francia bruciano, l’Europa sud-occidentale sta affrontando una delle peggiori crisi ambientali e di protezione civile della sua storia recente.

Spagna e Francia bruciano

Sospinti da una drammatica combinazione di temperature estreme, forte siccità e folate di vento irregolari, centinaia di incendi stanno divorando decine di migliaia di ettari di bosco tra la Francia sud-occidentale e la Spagna centrale e colonica.

Complessivamente, il conteggio degli evacuati e dei confinati nelle proprie abitazioni tra i due Paesi ha ampiamente superato quota 300mila persone.

La situazione in Francia: l’allarme Bordeaux e la mobilitazione dell’Esercito

Il fronte transalpino sta vivendo ore drammatiche, in particolare nel dipartimento della Gironda e nella zona delle Lande.

Il nodo Bordeaux

Le fiamme, dopo aver devastato la zona turistica del Bacino di Arcachon e Cap Ferret, si sono propagate fino ad arrivare alle porte dell’area metropolitana di Bordeaux. Il comune (che conta 270mila abitanti nel centro e oltre 1,4 milioni se si considera l’intera area metropolitana) sta monitorando minuto per minuto l’avanzata dei roghi.

Sebbene non sia stata ordinata un’evacuazione totale della metropoli (ipotesi ventilata dalle autorità civiche solo per scenari estremi), le forze d’emergenza hanno già fatto sgomberare oltre 55mila0 persone nei comuni della prima cintura periferica.

Gli sfollati in Francia

Nel solo Sud-Ovest francese si registrano oltre 140mila-150mila0 evacuati, con decine di campeggi e centri abitati svuotati in tutta fretta.

L’intervento dell’Eliseo e delle forze armate

Di fronte alla sproporzione dell’incendio, il presidente Emmanuel Macron ha disposto la mobilitazione straordinaria dell’Esercito francese per affiancare i vigili del fuoco sul campo e facilitare la logistica dei soccorsi.

La Francia ha inoltrato richiesta ufficiale di supporto al Meccanismo di Protezione Civile dell’Unione Europea.

La situazione in Spagna: lo stato di emergenza e la visita dei sovrani

In Spagna, dove il governo del Premier Pedro Sánchez ha dichiarato lo Stato di Emergenza Nazionale, i fronti principali sono due, la Sierra a ovest di Madrid e la Comunità Autonoma di Valencia.

Re Felipe VI e la Regina Letizia sul fronte dei soccorsi

Oggi il Re e la Regina si sono recati personalmente nel centro di accoglienza di La Chopera a Villamanta nella Comunità di Madrid.

I sovrani hanno incontrato le famiglie e le persone anziane sfollate dai comuni di Villa del Prado e Aldea del Fresno, duramente colpite dall’unione di due mega-roghi che hanno incenerito oltre 45mila ettari.

Il nuovo drammatico fronte a Valencia

Nelle ultime ore la situazione è peggiorata sul versante orientale. A Valencia un nuovo e violentissimo rogo boschivo ha superato i 21 km di perimetro, costringendo la Protezione Civile a far evacuare ulteriori 15mila persone.

Purtroppo a Manises nell’area di Valencia si registra anche una vittima accertata, un uomo di 70 anni trovato privo di vita all’interno della propria vettura circondata dalle fiamme.

I numeri spagnoli

In totale, tra l’area metropolitana esterna di Madrid, Castiglia e León, e la regione valenciana, gli evacuati e i cittadini in isolamento forzato in Spagna superano le 70mila -80mila unità.

Il punto, lo stato dell’emergenza: l’allarme è rientrato?

L’emergenza è pienamente in corso e la situazione viene definita “fuori controllo” su diversi fronti a causa del vento e dei continui cambi di direzione delle fiamme.

La cifra di un milione non rappresenta gli evacuati effettivi, ma l’intera popolazione della grande area metropolitana di Bordeaux posta sotto stato di allerta e pre-evacuazione preventiva qualora le fiamme dovessero scavalcare le linee di contenimento dell’esercito e dei pompieri.