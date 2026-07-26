Esteri

Berlino, l’attacco al Pride e la Germania davanti al suo incubo generazionale

L'assalto notturno riapre la ferita dell'integrazione mancata e diventa immediatamente benzina politica per l'AfD

di Ernesto Ferrante - 26 Luglio 2026

L’aggressione avvenuta nella notte al Pride di Berlino è un detonatore politico. Il sospettato, Abdul B., 21 anni, nato nella capitale nel 2005 e cittadino tedesco di origine libanese, era già noto alle autorità per reati violenti e per simpatie verso lo Stato Islamico. La polizia tedesca ha esteso la caccia all’uomo ai Paesi confinanti, allertando Olanda, Belgio, Lussemburgo, Francia, Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Polonia e Danimarca. Un dispiegamento che racconta la gravità percepita dell’episodio e la paura di un possibile nuovo attacco. È il tipo di evento che scuote la Germania nel profondo. Non un “migrante irregolare”, ma un giovane nato e cresciuto nel Paese, con cittadinanza tedesca, che abbraccia ideologie estremiste. Esattamente il tipo di caso che può dare una spinta decisiva ad Alternative für Deutschland in ottica elettorale.

L’orrore come carburante: l’AfD avanza, anche a Berlino

Il Paese vive un momento di fragilità politica. I sondaggi mostrano AfD in crescita costante, con punte che sfiorano o superano il 30% in alcuni Lander orientali e un avanzamento significativo persino a Berlino, storicamente ostile all’estrema destra. Non è un caso. Ogni attacco, ogni fallimento dell’integrazione diventa una freccia nella sua faretra. La reazione di Alice Weidel all’attacco del Pride lo dimostra con chiarezza. Intervistata da Bild, ha definito l’aggressione “un orribile attacco islamista che lascia senza parole”, augurando “alle famiglie della vittima forza e sostegno” e chiedendo che “questo attacco non deve rimanere impunito”.

Parole che si inseriscono perfettamente nella strategia del suo partito di trasformare ogni episodio di violenza in prova del fallimento delle politiche migratorie e dell’integrazione. La dinamica è evidente. Più la cronaca racconta episodi come quello della capitale, più AfD appare a una parte dell’elettorato come l’unica forza “capace di dire la verità” sull’immigrazione e sulla sicurezza.

Alice Weidel, la leader che incarna il paradosso tedesco

Weidel è la figura più emblematica di questa fase. Dichiaratamente omosessuale, vive con la sua compagna e i loro figli in Svizzera. Eppure guida un partito che fa della lotta alla multiculturalità e della linea durissima sull’immigrazione il proprio marchio identitario. Il suo profilo pulito – economista con esperienze in Cina e presso Goldman Sachs, stile borghese, toni formalmente moderati – stride e allo stesso tempo si salda con le posizioni radicali che porta avanti, dalla “remigrazione” alle accuse contro i “migranti violenti”, fino alle critiche feroci alle politiche di integrazione degli ultimi vent’anni. Un paradosso che contribuisce a rendere la forza politica che guida più presentabile agli occhi di un elettorato spaventato.

Il nodo irrisolto dei tedeschi di seconda generazione

Abdul B. era già stato fermato nel 2025 mentre tentava di raggiungere la Siria per unirsi allo Stato Islamico. Considerato radicalizzato e incline alla violenza, era rimasto in detenzione preventiva fino a maggio, per poi essere inserito in un percorso di deradicalizzazione che gli stessi specialisti giudicavano “complesso”. Collaborativo in apparenza, ma non sincero nel distacco dalle ideologie estremiste. Un profilo che racconta una verità scomoda per la Germania. La minaccia non arriva solo da fuori, ma cresce dentro le sue città, tra giovani che il Paese non è riuscito a trattenere dalla deriva.