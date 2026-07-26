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F1: Oggi la gara del GP d’Ungheria. Orario e dove vederla

Lando Norris conquista la Pole position, in prima fila anche la Ferrari di Leclerc

di Giuseppe Ariola - 26 Luglio 2026

Lando Norris ha conquistato una pesantissima pole position a Budapest. Oggi partirà quindi davanti a tutti nella gara del Gp d’Ungheria di F1. Sul circuito dell’Hungaroring il campione del mondo in carica firma un giro straordinario in 1’17”207, tornando in pole per la prima volta dal GP di Las Vegas dello scorso anno. È la 17ª pole position della sua carriera, un risultato che rilancia le ambizioni della McLaren in vista della gara.

Sorpresa McLaren

Dopo un fine settimana che sembrava destinato a trasformarsi in una sfida diretta tra Ferrari e Mercedes, è stata la McLaren a piazzare la zampata decisiva. Norris ha costruito un giro impeccabile proprio nel momento più importante della sessione, precedendo di appena 12 millesimi Lewis Hamilton, che aveva assaporato fino all’ultimo la possibilità di conquistare la pole. Poi i commissari hanno infatti inflitto al pilota della Ferrari una penalità per aver ostacolato Oscar Piastri in curva 1 mentre l’australiano era impegnato nel suo ultimo tentativo lanciato. A beneficiarne è Charles Leclerc, che sale in prima fila accanto a Norris nonostante una qualifica non priva di difficoltà.

Leclerc eredita la prima fila

Per la Ferrari si tratta comunque di un risultato importante, anche se Hamilton sarà costretto a partire dalla quinta posizione.Non sorride neppure la Mercedes. Andrea Kimi Antonelli, autore del quarto tempo in qualifica, è stato penalizzato per non aver rallentato a sufficienza durante un regime di bandiera gialla. Il leader del Mondiale ha perso così tre posizioni. Scatterà dalla settima casella, complicando notevolmente la rincorsa a quella che sarebbe la sua settima vittoria. Davanti a lui partirà anche il compagno di squadra George Russell, promosso in sesta posizione nonostante un sabato condizionato dagli ennesimi problemi di affidabilità della sua Mercedes. Le penalità ridisegnano anche le posizioni alle spalle dei primi. Oscar Piastri e Max Verstappen scatteranno dalla seconda fila dopo qualifiche meno brillanti del previsto.

Oggi la gara del GP d’Ungheria. Orario e dove vederlo

Le decisioni della direzione gara hanno quindi modificato sensibilmente la griglia di partenza. Norris si ritrova nella posizione ideale per provare a trasformare la pole in vittoria, mentre la Ferrari dovrà affidarsi soprattutto a Leclerc per cercare di mettere pressione alla McLaren fin dal via. Hamilton sarà chiamato a una gara di rimonta dalla quinta posizione. Antonelli dovrà recuperare dalla settima casella se vorrà difendere la leadership del Mondiale. La gara sarà trasmessa alle 15 in diretta tv su Sky e in streaming su Sky Go. In differita sarà invece fruibile su TV8 e TV8.it alle ore 18.

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