Esteri

Sparatoria ad Atene, colpi in tribunale: cinque feriti

In azione un 89enne, caccia all'uomo nella capitale greca

di Paolo Diacono - 28 Aprile 2026

Sparatoria ad Atene: un uomo ha aperto il fuoco in un ufficio della previdenza sociale e poi in un tribunale nella capitale greca. Ci sarebbero almeno cinque feriti. L’episodio si è verificato questa mattina. Stando a quanto riportano fonti di polizia, l’uomo avrebbe sparato contro l’ufficio pubblico al centro della città e poi avrebbe indirizzato gli spari pure contro il tribunale. A rimanere a terra, un dipendente dell’ufficio della previdenza sociale e alcuni avventori del palazzo di giustizia.

Sparatoria ad Atene

I fatti si sono verificati nel quartiere di Ampelopikoi. In azione, stando alle primissime indiscrezioni, un uomo di 89 anni. Un anziano che avrebbe deciso di imbracciare le armi, nel caso specifico un fucile da caccia, e di rivolgere contro la previdenza sociale prima e gli uffici della Corte d’Appello poi. I feriti. stando a quanto riportano i media ellenici, non verserebbero in gravi condizioni. Sarebbero stati colpiti alle gambe. Dopo la sparatoria s’è dato alla fuga ed ora l’anziano pistolero è ricercato in tutta Atene.

A sparare è stato un anziano con problemi psichici

Si tratta di un 89enne che, secondo quanto riporta Kathimerini, avrebbe lavorato come netturbino. Si tratta di una persona che avrebbe già sofferto di disturbi di natura psicologica. L’uomo avrebbe colpito prima l’ufficio della previdenza sociale e poi si sarebbe allontanato raggiungendo il tribunale a bordo di un taxi. Le forze di polizia stanno battendo la capitale alla ricerca dell’attentatore senior. E l’obiettivo, dopo averlo arrestato, sarà quello di comprendere quali siano state le ragioni che lo hanno spinto a trasformare Atene nel teatro di una sparatoria. Anzi, due.