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Spettacolo dal vivo, Giuli rassicura l’Agis sui finanziamenti dopo il taglio delle accise

di Italpress - 11 Aprile 2026

ROMA (ITALPRESS) – Questa mattina il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha telefonato al presidente dell’AGIS, Francesco Giambrone con riferimento a notizie di stampa relative a criticità nei finanziamenti al settore dello spettacolo dal vivo. “Nel corso di un lungo e positivo colloquio – spiega l’AGIS in una nota -, il ministro ha inteso rassicurare l’intero settore dello spettacolo in merito ai possibili tagli derivanti dal Decreto-Legge n.33 per il taglio delle accise, approvato dal Governo lo scorso 18 marzo, e alle politiche di salvaguardia del settore che il Ministero sta mettendo in atto. Il ministro ha confermato che da settimane è in corso, infatti, un lavoro complesso e delicato per scongiurare rischi per il comparto. La telefonata odierna ha confermato questo percorso, garantendo che non vi saranno criticità né rischi per il settore dello spettacolo in quanto il Ministero sta ponendo in essere tutti gli strumenti a disposizione affinché il taglio di 26 milioni previsto dal Decreto a valere su fondi del ministero della Cultura non determini conseguenze sul mondo dello spettacolo, un comparto nei confronti del quale il ministro ha confermato al presidente Giambrone la massima attenzione con riferimento al ruolo che svolge nel Paese”.

“Nei prossimi giorni continueranno le interlocuzioni con AGIS con l’obiettivo di giungere a un risultato condiviso di tutela per l’intero comparto dello spettacolo dal vivo. Il presidente Giambrone ha ringraziato il ministro per l’attenzione e la sensibilità ribadendo che eventuali tagli non sarebbero stati sostenibili per il comparto e avrebbero comportato una grave crisi per i settori coinvolti”, conclude la nota.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).