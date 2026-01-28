Italpress Notizie Turismo

Sport e turismo per promuovere l’Italia, arriva “Triathlon Experience”

di Italpress - 28 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Un progetto che unisce grandi eventi sportivi e promozione turistica, valorizzando il triathlon stesso come strumento di racconto dei territori italiani. È “Triathlon Experience”, presentato dalla FiTri, con il sostegno del Ministero del turismo, presso la Sala Giunta del Coni a Roma.

“Ci sono molti modi per poter esportare l’immagine migliore del nostro Paese nel mondo – ha sottolineato il numero uno della Federazione, Riccardo Giubilei – Il migliore, quello che noi percorriamo, per quanto riguarda il triathlon, è la creazione e l’organizzazione di eventi di sportivi di qualità in splendide località in Italia, in modo tale che l’immagine dei nostri atleti travalichi i confini delle gare classiche promuovendo il turismo sportivo nel mondo”.

Un progetto portato avanti con il governo e le istituzioni, in particolare con il Ministero del turismo, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze italiane: “Questa è l’indicazione che il governo sta portando avanti: Triathlon Experience è un ponte tra gli eventi sportivi e le località attraverso cui cammina la promozione del nostro paese”, ha aggiunto Giubilei.

Attraverso competizioni internazionali di alto livello, ambientate in città d’arte come Roma, in località costiere quali Alghero e Taranto e in contesti montani come Padola, in provincia di Belluno, il progetto intende promuovere un modello di turismo sportivo sostenibile e destagionalizzato, capace di generare valore economico, culturale e identitario per i territori coinvolti.

“Il turismo e lo sport devono andare di pari passo – sottolinea Daniela Santanché, ministro del Turismo – e devono aiutare a raggiungere obiettivi come la destagionalizzazione, la sostenibilità e contribuiscono a far conoscere quelle zone che sono meno note all’offerta turistica internazionale ma non per queste meno belle. Credo che lo sport sia un investimento importante sia per la promozione turistica che per il risparmio in salute”.

Intervenuti nel corso della presentazione del progetto anche Caterina Vacchi, Executive Board Member World Triathlon, Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Pietro Bitetti, sindaco di Taranto, e Roberto Padrin, presidente della Provincia di Belluno.

