Cultura & Spettacolo

Stefano Gabbana lascia la presidenza Dolce & Gabbana: cosa è successo

Secondo Bloomber la decisione sarebbe arrivata lo scorso dicembre

di Claudia Mari - 10 Aprile 2026

Terremoto in Dolce & Gabbana: secondo quanto riportato da Bloomberg, Stefano Gabbana avrebbe lasciato la presidenza del gruppo. I fatti risalirebbero allo scorso dicembre, anche se la notizia è emersa solo ora. Al suo posto, da gennaio, è subentrato Alfonso Dolce, fratello di Domenico Dolce e attuale amministratore delegato.

Il cambio ai vertici arriva in un momento particolarmente delicato per il marchio, fondato nel 1985, che si trova a fare i conti con il rallentamento globale del settore del lusso. Proprio per questo, l’azienda sarebbe impegnata in una nuova fase di confronto con le banche creditrici per ristrutturare un debito complessivo di circa 450 milioni di euro. Non solo: sul tavolo ci sarebbe anche la richiesta di nuova liquidità fino a 150 milioni, con l’obiettivo di rafforzare la struttura finanziaria del gruppo.

La decisione di Stefano Gabbana e il futuro di Dolce & Gabbana

Parallelamente, Stefano Gabbana starebbe valutando il futuro della propria partecipazione, pari a circa il 40% del capitale. Tra le ipotesi in esame non si esclude una possibile cessione, che segnerebbe un passaggio storico per una maison rimasta finora saldamente nelle mani dei fondatori. Un’altra quota equivalente è detenuta da Domenico Dolce, mentre il resto è distribuito tra membri della famiglia, tra cui lo stesso Alfonso e la sorella Dorotea.

Per sostenere il piano di rilancio e migliorare la liquidità, il gruppo starebbe considerando anche operazioni straordinarie, come la vendita di alcuni asset immobiliari e il rinnovo di licenze commerciali. A seguire queste operazioni sarebbe Rothschild & Co, indicata come advisor finanziario.

Negli ultimi anni, Dolce & Gabbana ha registrato ricavi per circa 1,9 miliardi di euro, ma ha dovuto affrontare un contesto sempre più complesso, tra tensioni geopolitiche e calo della domanda nel lusso. In questo scenario, circolano anche indiscrezioni su un possibile rafforzamento del management, con il nome di Stefano Cantino, ex amministratore delegato di Gucci, tra i profili valutati.