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Usa, la fucilazione dell’autore della strage di Fort Hood sarà in diretta streaming

di Flavia Romani - 9 Ottobre 2026

Gli Stati Uniti, dopo quasi un secolo, tornano a praticare la fucilazione, per un condannato: tocca a Nidal Hasan, l’ex maggiore dell’esercito americano responsabile della strage di Fort Hood del 2009. Secondo quanto riportato dai media Usa la fucilazione sarà pubblica e, secondo quanto riferito da un funzionario del Pentagono ai media statunitensi, verrà trasmessa in diretta streaming. L’esecuzione è prevista per il 3 dicembre.

Fucilazione di Hasan, autore della strage di Fort Hood

Hasan è l’autore dell’attacco compiuto il 5 novembre 2009 nella base militare di Fort Hood, in Texas. La sparatoria provocò la morte di 13 persone e il ferimento di altre 32, trasformandosi in una delle più gravi stragi mai avvenute all’interno di una struttura militare statunitense. L’ex ufficiale, che prestava servizio come psichiatra dell’esercito, è stato condannato a morte per l’attacco.

Hegseth: “La gente deve capire che ci sono conseguenze”

A confermare la scelta di rendere pubblica l’esecuzione è stato il segretario alla Difesa Pete Hegseth. “Sarà trasmessa in diretta streaming, seguiranno dettagli”, ha dichiarato un funzionario del Pentagono, anticipando che ulteriori informazioni sulle modalità della trasmissione saranno comunicate successivamente.

Hegseth ha ribadito che Hasan affronterà un plotone d’esecuzione composto da militari. “Nidal Hasan affronterà un plotone d’esecuzione composto da soldati, com’è giusto che sia. Faremo in modo che la gente possa assistervi, perché la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose”.

Un ritorno che non ha precedenti recenti

La decisione segna una svolta nella gestione pubblica delle esecuzioni negli Stati Uniti. Il Paese non assiste a un’esecuzione pubblica da circa 90 anni. Al momento, secondo le informazioni diffuse, restano da chiarire ulteriori dettagli organizzativi relativi alla diretta. La data indicata per l’esecuzione è il 3 dicembre, quando il plotone dovrebbe essere schierato contro l’ex maggiore, condannato per la strage che sconvolse Fort Hood nel 2009.

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