Cronaca

Maltempo a Napoli, frana a Mergellina: evacuati tre appartamenti. Resta l’allerta arancione

Le forti piogge che stanno colpendo la Campania provocano smottamenti, allagamenti e disagi alla viabilità

di Redazione - 10 Ottobre 2026

Continua l’emergenza maltempo nell’area metropolitana di Napoli, dove le intense precipitazioni delle ultime ore hanno causato frane, allagamenti e numerosi interventi di soccorso. Nella zona di Mergellina, una frana verificatasi in via Fedro ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di tre appartamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e di alcuni alberi pericolanti che minacciavano la linea ferroviaria nei pressi della stazione metropolitana.

Problemi sul territorio provinciale

L’ondata di maltempo sta mettendo sotto pressione l’intero territorio provinciale. Sono già circa 150 gli interventi portati a termine dalle squadre dei vigili del fuoco, impegnate soprattutto in operazioni legate ad allagamenti, infiltrazioni d’acqua e verifiche di dissesti statici. Per monitorare l’evoluzione della situazione, nella serata di ieri il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una nuova riunione del Centro Coordinamento Soccorsi in Prefettura.

Caduta massi sulla Statale Sorrentina

Particolare attenzione è stata dedicata a Castellammare di Stabia, dove si è verificata la caduta di massi sulla strada statale 145 Sorrentina, all’uscita della galleria di Pozzano in direzione Vico Equense. Vigili del fuoco e tecnici comunali sono intervenuti per rimuovere il materiale franoso e mettere in sicurezza l’area. Al termine delle verifiche è stato deciso di mantenere, in via precauzionale, la circolazione a senso unico alternato, anche alla luce dell’allerta meteo arancione ancora in vigore.

Vigili del fuoco all’opera

Nelle prossime ore i vigili del fuoco effettueranno ulteriori sopralluoghi sul costone roccioso sovrastante per valutare le condizioni di sicurezza e verificare se vi siano i presupposti per una completa riapertura della strada. Intanto la Protezione civile mantiene alta l’attenzione sul territorio, con l’allerta arancione prorogata fino alle 15 e il rischio di nuovi fenomeni legati alle persistenti condizioni di instabilità atmosferica.

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