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Maltempo in Sicilia, Schifani nelle aree devastate dalla tromba d’aria. Allerta arancione sull’isola

Il presidente della Regione e l'assessore all'Istruzione oggi nel Trapanese per verificare i danni

di Enzo Ricci - 10 Ottobre 2026

La conta dei danni è appena iniziata, ma la Sicilia resta stretta nella morsa del maltempo. Dopo la violenta tromba d’aria che ieri ha colpito il Trapanese, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, saranno oggi nelle zone maggiormente interessate dall’emergenza.

La visita istituzionale prenderà il via alle 11 dall’istituto comprensivo De Gasperi-De Vita di Marsala, tra le strutture più colpite dalla furia del vento. Il sopralluogo proseguirà poi nelle aree dove edifici residenziali e attività produttive hanno subito i danni più consistenti. L’obiettivo è effettuare una prima ricognizione delle conseguenze provocate dall’ondata di maltempo e manifestare la vicinanza delle istituzioni alle comunità locali, duramente provate dall’evento.

Resta alta l’attenzione sul rischio idrogeologico

L’emergenza, però, non riguarda soltanto il Trapanese. La Protezione civile regionale ha infatti diramato per oggi un avviso di allerta arancione su gran parte dell’isola per rischio idrogeologico e idraulico, segnalando la possibilità di fenomeni intensi e criticità diffuse. Le condizioni meteo previste hanno già spinto alcuni Comuni ad adottare misure straordinarie. A Riposto, nel Catanese, il sindaco Davide Vasta ha firmato un’ordinanza che dispone la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado, oltre alla chiusura del cimitero comunale, degli impianti sportivi e dei parchi urbani.

Le raccomandazioni ai cittadini

Il provvedimento, spiegano dal Comune, è stato adottato in via precauzionale per garantire la sicurezza pubblica in considerazione dell’evoluzione delle condizioni meteorologiche. L’amministrazione ha inoltre invitato i cittadini a limitare gli spostamenti non indispensabili, evitando le aree vicine ai corsi d’acqua e le zone soggette ad allagamenti. Particolare attenzione viene raccomandata anche alla guida e alla sosta dei veicoli, con l’invito a non parcheggiare sotto alberi o in prossimità di strutture che potrebbero risultare instabili a causa del maltempo.

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