Legge elettorale, D’Alema: nuovo sistema è una truffa

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"Campo largo deve unirsi, momento della sintesi"

di Askanews - 9 Ottobre 2026

Genova, 9 ott. (askanews) – “Il nuovo sistema elettorale è una truffa. Ho letto che Arianna Meloni sostiene che siamo entrati nella terza Repubblica. Mi sembra un’affermazione grave perché per fare un’altra Repubblica bisognerebbe cambiare la Costituzione. E l’idea di cambiare la Costituzione con una legge ordinaria rivela una grave carenza di cultura democratica.

D’altro canto per chi viene dal partito neofascista non è una sorpresa che non abbia cultura democratica”. Lo ha detto l’ex premier Massimo D’Alema, a margine della presentazione del suo ultimo libro “Eravamo comunisti” presso i Giardini Luzzati di Genova.

Alla domanda sul campo largo ha risposto “deve unirsi perché le divisioni sono state ciò che hanno portato la destra al governo del Paese. Unirsi e anche cercare di produrre una sintesi di una visione dell’Italia futura. D’altro canto, molto di questa visione del futuro è contenuta nelle battaglie che l’opposizione ha compiuto in questi anni”.

“È il momento della sintesi – ha ribadito D’Alema – è il momento dell’unità. Non entro nelle discussioni su cosa si deve fare perché non ho questa responsabilità, lascio che se ne occupi chi ha questa responsabilità, posso solo raccomandare di non farsi del male”.