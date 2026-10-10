Brunori Sas e Sanremo: Mi sono divertito, appuntamento entro 2035

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E’ giusto aspettare, ne ho fatto uno buono, meglio…

di Askanews - 10 Ottobre 2026

Milano, 10 ott. (askanews) – L’emozione dei palazzetti, la magia dei teatri e la sorpresa di Sanremo, Dario Brunori, incontrando i giornalisti dopo lo spettacolo TuttoBrunori, canzoni e monologhi che lo vedrà protagonista nei prossimo mesi in un trionfale tour teatrale già praticamente tutto esaurito, ha parlato della sua esperienza all’Ariston. Partendo e ironizzando sulla sua ritrovata forma, che potrebbe far pensare a un ritorno in riviera ha spiegato.

“Mi si fatto una larva come dice mia mamma, anche se il primo di magrimento è nato per questo, non c’è niente. Non vi posso dire niente, anzi vi posso dire che non c’è niente in questo momento. A Sanremo penso, devo dire la verità, ci penso perché comunque io mi sono divertito quando ho fatto… contro ogni previsione! Ho capito che lo volevo fare come ogni cosa che ti neghi, invece quando l’ho fatto sono stato contento di farlo. Poi è bello perché il pubblico ti sente cantare per la prima volta una canzone dal vivo, quindi per un artista è una cosa incredibile. Quindi si dovrebbe fare…quindi è il 2035…no, no, no sicuramente no, ma anche perché è giusto aspettare, che uno non ma hai fatto uno buono, meglio che…la seconda volta, magari…”.