Cronaca

Terremoto al largo della Calabria: scossa di magnitudo 3.3 tra Catanzaro, Vibo e Reggio

Il sisma è stato registrato dall'INGV poco prima delle 8.30 sulla costa sud-occidentale della regione

di Redazione - 10 Ottobre 2026

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata nella mattinata di oggi, poco prima delle 8.30, lungo la costa calabra sud-occidentale, nell’area compresa tra le province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Il movimento tellurico è stato rilevato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha localizzato l’ipocentro a una profondità di 10,6 chilometri.

Secondo le prime segnalazioni raccolte anche dai media locali calabresi, la scossa è stata avvertita in diversi centri del Reggino, in particolare nell’area della Piana di Gioia Tauro, e in alcuni casi anche sulla sponda siciliana dello Stretto di Messina. L’evento ha provocato apprensione tra la popolazione, ma al momento non risultano danni a edifici né persone coinvolte. Le autorità continuano a monitorare la situazione.

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