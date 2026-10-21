Esteri

Il super tifone Champi spaventa l’Asia

Venti devastanti, Guam in ginocchio e Taiwan nel mirino

di Gianluca Pascutti - 21 Ottobre 2026

@ANSAfoto

Il Pacifico occidentale continua a fare i conti con uno dei cicloni più violenti dell’anno. Il super tifone Champi ha raggiunto un’intensità eccezionale e mantiene alta l’allerta tra Filippine, Taiwan e le aree circostanti.

Champi cresce fino a diventare un super tifone

Il super tifone Champi si è trasformato rapidamente in uno dei fenomeni meteorologici più estremi del 2026. Dopo essersi formato nel Pacifico occidentale, il sistema ha trovato condizioni molto favorevoli alla propria intensificazione. nLe acque eccezionalmente calde e la scarsa presenza di venti in quota hanno alimentato la crescita del ciclone. In poche ore, il vortice ha raggiunto livelli di energia impressionanti, sviluppando una struttura compatta e particolarmente pericolosa. Gli esperti monitorano con attenzione l’evoluzione del sistema, che viene classificato tra i più potenti osservati nel corso di questa stagione tropicale.

Guam colpita dal passaggio ravvicinato

Uno dei momenti più delicati si è verificato durante il passaggio vicino all’isola di Guam. Il centro del ciclone è transitato a breve distanza dalla costa meridionale, portando condizioni meteorologiche estreme. Le raffiche hanno provocato danni ad abitazioni e infrastrutture. Diversi collegamenti aerei sono stati sospesi e molte attività hanno interrotto il normale funzionamento. Nonostante la violenza dell’evento, Guam ha evitato un impatto diretto dell’occhio del tifone. Questo aspetto potrebbe aver limitato conseguenze ancora più gravi.

Taiwan osserva con preoccupazione

Le ultime elaborazioni indicano che Taiwan potrebbe trovarsi lungo la traiettoria del ciclone nei prossimi giorni. L’incertezza resta ancora elevata, ma le autorità seguono costantemente gli aggiornamenti. Anche un passaggio non diretto sarebbe sufficiente a generare piogge torrenziali, forti mareggiate e venti capaci di causare disagi significativi. Le aree montuose dell’isola rappresentano uno degli elementi di maggiore attenzione. In queste situazioni aumenta infatti il rischio di frane e smottamenti.

Le Filippine restano sotto osservazione

Anche le Filippine settentrionali seguono con attenzione l’evoluzione del super tifone. Al momento, lo scenario più probabile non prevede un impatto diretto sul Paese. Questo non significa assenza di effetti. Le bande esterne del ciclone potrebbero comunque portare maltempo, mare molto agitato e condizioni pericolose per la navigazione. Le zone più esposte rimangono quelle affacciate sul Pacifico e gli arcipelaghi più a nord.

Perché Champi preoccupa i meteorologi

A rendere particolarmente temuto Champi sono sia l’intensità dei venti sia la dimensione complessiva del sistema. Il ciclone ha mostrato caratteristiche tipiche dei fenomeni tropicali più estremi. Quando una tempesta raggiunge questi livelli energetici, anche piccole variazioni di traiettoria possono cambiare radicalmente le aree interessate dagli impatti più severi. Nelle prossime ore il tifone dovrebbe iniziare un graduale indebolimento. Tuttavia, gli esperti sottolineano che resterà un sistema molto pericoloso e capace di generare condizioni meteo estreme su un’ampia porzione del Pacifico occidentale. Per questo motivo l’attenzione rimane massima. Champi continua infatti a rappresentare una minaccia concreta per le popolazioni che vivono lungo la sua possibile traiettoria.

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