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Super tifone Sinlaku, il ciclone che sta sconvolgendo il Pacifico

Il super tifone più violento dell’anno minaccia le Marianne con venti estremi, mareggiate e blackout diffusi

di Gianluca Pascutti - 14 Aprile 2026

Il super tifone Sinlaku è diventato nelle ultime ore uno dei cicloni più violenti del 2026, un sistema tropicale di categoria molto elevata che sta attraversando il Pacifico occidentale con una potenza rara per questo periodo dell’anno. Le analisi meteorologiche indicano venti che superano i 270 km/h, con raffiche ancora più intense nelle immediate vicinanze dell’occhio. La struttura del tifone è estremamente compatta e organizzata, con un nucleo centrale ben definito e bande spiraliformi che si estendono per centinaia di chilometri, segno di un sistema maturo e altamente distruttivo.

La traiettoria verso le Isole Marianne

Sinlaku si sta muovendo verso nord‑ovest, puntando in modo diretto o molto ravvicinato alle Isole Marianne Settentrionali, in particolare Saipan, Tinian e Rota. Guam, pur non essendo al centro della traiettoria, si trova comunque all’interno della vasta area di influenza del tifone e sta già sperimentando condizioni meteorologiche severe. Le immagini satellitari mostrano un ciclone in piena intensificazione, con un occhio perfettamente simmetrico e un’estensione del campo di vento tale da coinvolgere l’intero arcipelago.

Impatti già evidenti: vento, mareggiate e blackout

Le prime conseguenze al suolo sono significative. In diverse zone delle Marianne si registrano blackout diffusi, alberi sradicati, danni a edifici e infrastrutture esposte. Le mareggiate stanno colpendo le coste orientate verso il passaggio del tifone, con onde molto alte e rischio di inondazioni costiere. Le precipitazioni, concentrate in un intervallo relativamente breve, possono raggiungere accumuli elevati, con conseguente rischio di alluvioni lampo e frane nelle aree collinari. Anche Guam, pur più distante dal centro del sistema, sta affrontando piogge intense e un mare estremamente agitato.

Un evento che riflette la nuova realtà climatica

La potenza di Sinlaku è un segnale della trasformazione in atto nel comportamento dei cicloni tropicali. La presenza di acque superficiali molto calde nel Pacifico occidentale ha favorito una rapida intensificazione, un fenomeno sempre più frequente negli ultimi anni. Un super tifone così intenso ad aprile resta un evento raro, ma non più eccezionale come in passato. La combinazione tra oceani più caldi e atmosfera più umida crea le condizioni ideali per cicloni più forti, più rapidi e più difficili da prevedere.

Le prossime ore saranno decisive

Le previsioni indicano che Sinlaku manterrà caratteristiche da tifone molto intenso ancora per un periodo significativo, con impatti severi sulle isole. Solo dopo la prevista curvatura verso nord e poi verso nord‑est il sistema dovrebbe iniziare un indebolimento graduale, allontanandosi dalle aree abitate. Fino ad allora, la situazione resterà critica, vento estremo, mareggiate e piogge torrenziali rendono Sinlaku uno degli eventi meteorologici più rilevanti e pericolosi dell’anno.