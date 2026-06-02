Esteri

L’Italia mette le ganasce al Ticino: scoppia il caso politico

Una foto virale riaccende le tensioni sul confine. La Lega dei Ticinesi accusa: «Due pesi e due misure contro di noi», ma sui social scoppia la rivolta dei frontalieri

di Andrea Fiore - 2 Giugno 2026

La foto della BMW svizzera con le ganasce a Como non racconta un banale divieto di sosta: è un promemoria, un frammento che riaffiora proprio mentre il confine è più nervoso del solito. Da una parte la targa elvetica immobilizzata, dall’altra un’auto italiana identica, parcheggiata allo stesso modo ma lasciata in pace. In mezzo, una città che osserva in silenzio, riconoscendo il peso quasi politico di quella scena. Perché questa non è solo una multa: è un messaggio. Chi vive la frontiera lo sa: gli svizzeri coltivano da decenni un modo di stare al mondo fatto di rigore, ordine, precisione, e una superiorità educata che non ha bisogno di alzare la voce. I frontalieri la respirano ogni giorno: badge timbrati al secondo, controlli minuziosi, cortesia rigida. Ecco perché quell’immagine ha il sapore di una piccola rivincita, non dichiarata ma chiarissima: per una volta, la severità ha cambiato direzione.

Il fegato amaro sul Lario

Il tempismo è perfetto, quasi chirurgico. Lo scatto arriva dopo settimane in cui Como ha accumulato una discreta dose di fegato amaro: il caso del SUV svizzero bloccato ad aprile, i video dei parcheggi selvaggi nei gruppi Facebook, le discussioni infinite sul lungolago, i racconti dei frontalieri su un’aria che cambia a seconda della targa.

E poi lo strascico delle tensioni legate a Crans‑Montana, che ha lasciato nell’aria una vibrazione pronta a riaccendersi al minimo stimolo. In un contesto così saturo, una foto non è più cronaca: diventa un simbolo, un detonatore silenzioso. E Como non è una città qualunque: è un margine, un punto di contatto tra due mondi che convivono senza somigliarsi. Qui ogni dettaglio si amplifica, ogni gesto diventa politica involontaria.

La politica di vicinato

Quando la foto della BMW Serie 2 Coupé M Sport immobilizzata diventa virale, la politica non resta a guardare. Lorenzo Quadri, consigliere nazionale della Lega dei Ticinesi, la rilancia denunciando un presunto “trattamento impari”: dietro la vettura elvetica, dice, ce n’è una italiana parcheggiata allo stesso modo ma graziata. L’accusa scatena una pioggia di commenti, molti dei quali rivolti contro lo stesso Quadri.

In tutto questo, nei post sui social, entra in scena anche il sindaco Rapinese: non come regista, ma come bersaglio di una narrazione transfrontaliera che gli sfugge di mano. La foto non lo abbatte, ma lo incrina, perché la politica di frontiera non si fa con i massimi sistemi: si fa con i dettagli che colpiscono la pancia.

Punti di vista

Alla fine, quella BMW non è solo un’auto bloccata: è lo specchio di un equilibrio precario. La sottile superiorità elvetica che da sempre aleggia sul confine ha trovato, per una volta, una risposta ironica e forse involontaria. Vista frontalmente è una sanzione amministrativa. Vista di lato, è geopolitica in miniatura.

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