Food

TAPPE IN TAVOLA, IL GIRO D’ITALIA IN CUCINA

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola:, a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

di Gianluca Pascutti - 9 Maggio 2026

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola: a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

Seguiamo il Giro d’Italia 2026 non solo con le ruote ma anche con il gusto! A ogni tappa, scendiamo in cucina per scoprire una ricetta tipica della città ospitante. Perché ogni salita merita una forchettata, e ogni traguardo… un boccone di tradizione!

Seconda Tappa del Giro d’Italia

9 maggio da Burgas a Veliko Tarnovo 220 km

Veliko Tarnovo è una delle città più storiche e scenografiche della Bulgaria, antica capitale del Secondo Impero Bulgaro. È famosa per la spettacolare Fortezza di Tsarevets, simbolo nazionale, e per le case tradizionali arroccate lungo le colline che dominano il fiume Yantra. Il suo centro storico mescola architettura medievale, arte rinascimentale bulgara e un’atmosfera vivace grazie all’università. Considerata una delle città più affascinanti del Paese, unisce storia, panorami e cultura in un contesto unico è proprio per questo una tappa Giro d’Italia gli rende omaggio.

Ed è proprio qui, tra strade, profumi e storie di questa città, che nasce il piatto che la rappresenta meglio

Kavarma – lo stufato di Veliko Tarnovo

Ingredienti per 4 persone:

600 g di carne di maiale (o pollo) a pezzi

2 cipolle grandi

1 peperone rosso

1 peperone verde

250 g di funghi champignon

2 pomodori maturi (o 150 g di passata)

2 spicchi d’aglio

150 ml di vino bianco secco

1 cucchiaio di paprika dolce

1 foglia di alloro

4 cucchiai di olio

Sale q.b.

Pepe q.b.

Prezzemolo fresco per servire

Preparazione:

Rosola la carne – In una casseruola scalda l’olio e rosola la carne fino a doratura uniforme.

Aggiungi le verdure – Unisci cipolle affettate, peperoni a strisce e funghi a fette. Cuoci 8–10 minuti.

Insaporisci – Aggiungi l’aglio tritato, la paprika e mescola bene per farla tostare leggermente.