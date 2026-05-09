TAPPE IN TAVOLA, IL GIRO D’ITALIA IN CUCINA
Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola:, a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione
Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola: a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione
Seguiamo il Giro d’Italia 2026 non solo con le ruote ma anche con il gusto! A ogni tappa, scendiamo in cucina per scoprire una ricetta tipica della città ospitante. Perché ogni salita merita una forchettata, e ogni traguardo… un boccone di tradizione!
Seconda Tappa del Giro d’Italia
9 maggio da Burgas a Veliko Tarnovo 220 km
Veliko Tarnovo è una delle città più storiche e scenografiche della Bulgaria, antica capitale del Secondo Impero Bulgaro. È famosa per la spettacolare Fortezza di Tsarevets, simbolo nazionale, e per le case tradizionali arroccate lungo le colline che dominano il fiume Yantra. Il suo centro storico mescola architettura medievale, arte rinascimentale bulgara e un’atmosfera vivace grazie all’università. Considerata una delle città più affascinanti del Paese, unisce storia, panorami e cultura in un contesto unico è proprio per questo una tappa Giro d’Italia gli rende omaggio.
Ed è proprio qui, tra strade, profumi e storie di questa città, che nasce il piatto che la rappresenta meglio
Kavarma – lo stufato di Veliko Tarnovo
Ingredienti per 4 persone:
- 600 g di carne di maiale (o pollo) a pezzi
- 2 cipolle grandi
- 1 peperone rosso
- 1 peperone verde
- 250 g di funghi champignon
- 2 pomodori maturi (o 150 g di passata)
- 2 spicchi d’aglio
- 150 ml di vino bianco secco
- 1 cucchiaio di paprika dolce
- 1 foglia di alloro
- 4 cucchiai di olio
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
- Prezzemolo fresco per servire
Preparazione:
Rosola la carne – In una casseruola scalda l’olio e rosola la carne fino a doratura uniforme.
Aggiungi le verdure – Unisci cipolle affettate, peperoni a strisce e funghi a fette. Cuoci 8–10 minuti.
Insaporisci – Aggiungi l’aglio tritato, la paprika e mescola bene per farla tostare leggermente.
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