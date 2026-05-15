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TAPPE IN TAVOLA, IL GIRO D’ITALIA IN CUCINA

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola:, a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

di Gianluca Pascutti - 15 Maggio 2026

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola: a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

Seguiamo il Giro d’Italia 2026 non solo con le ruote ma anche con il gusto! A ogni tappa, scendiamo in cucina per scoprire una ricetta tipica della città ospitante. Perché ogni salita merita una forchettata, e ogni traguardo… un boccone di tradizione!

Settima Tappa del Giro d’Italia

15 maggio da Formia al Blockhaus 246 km

Formia, affacciata sul Golfo di Gaeta, è una città che intreccia mare e storia romana. Antica colonia di origine volsca, fu luogo di villeggiatura per patrizi e imperatori, come testimoniano le ville e il mausoleo di Cicerone. Il centro storico conserva tracce medievali e borboniche, mentre il porto e il lungomare raccontano la vocazione marinara. Tra uliveti e colline, la città vive di tradizioni legate al mare e alla terra, con una cucina che esalta semplicità e sapori autentici. Formia è luce, vento e memoria del Mediterraneo più vero e oggi potrete ammirarla grazie al passaggio del Giro d’Italia.

Ed è proprio qui, tra strade, profumi e storie di questa città, che nasce il piatto che la rappresenta meglio.

Spaghetti con alici e mollica – un primo ricco di sapore e identità

Ingredienti per 4 persone :

400 g di spaghetti

200 g di alici fresche pulite

2 spicchi d’aglio

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

50 g di mollica di pane raffermo

Prezzemolo fresco q.b.

Peperoncino q.b. (facoltativo)

Sale

Preparazione:

Tosta la mollica di pane in padella con poco olio finché diventa dorata e croccante.

In un’altra padella, scalda l’olio con l’aglio e, se vuoi, il peperoncino.

Aggiungi le alici e lasciale sciogliere dolcemente.

Cuoci gli spaghetti al dente e trasferiscili nella padella con le alici.

Manteca bene, aggiungi la mollica croccante e il prezzemolo tritato.

Servi subito.