TAPPE IN TAVOLA, IL GIRO D’ITALIA IN CUCINA
Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola:, a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione
Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola: a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione
Seguiamo il Giro d’Italia 2026 non solo con le ruote ma anche con il gusto! A ogni tappa, scendiamo in cucina per scoprire una ricetta tipica della città ospitante. Perché ogni salita merita una forchettata, e ogni traguardo… un boccone di tradizione!
Settima Tappa del Giro d’Italia
15 maggio da Formia al Blockhaus 246 km
Formia, affacciata sul Golfo di Gaeta, è una città che intreccia mare e storia romana. Antica colonia di origine volsca, fu luogo di villeggiatura per patrizi e imperatori, come testimoniano le ville e il mausoleo di Cicerone. Il centro storico conserva tracce medievali e borboniche, mentre il porto e il lungomare raccontano la vocazione marinara. Tra uliveti e colline, la città vive di tradizioni legate al mare e alla terra, con una cucina che esalta semplicità e sapori autentici. Formia è luce, vento e memoria del Mediterraneo più vero e oggi potrete ammirarla grazie al passaggio del Giro d’Italia.
Ed è proprio qui, tra strade, profumi e storie di questa città, che nasce il piatto che la rappresenta meglio.
Spaghetti con alici e mollica – un primo ricco di sapore e identità
Ingredienti per 4 persone:
- 400 g di spaghetti
- 200 g di alici fresche pulite
- 2 spicchi d’aglio
- 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva
- 50 g di mollica di pane raffermo
- Prezzemolo fresco q.b.
- Peperoncino q.b. (facoltativo)
- Sale
Preparazione:
Tosta la mollica di pane in padella con poco olio finché diventa dorata e croccante.
In un’altra padella, scalda l’olio con l’aglio e, se vuoi, il peperoncino.
Aggiungi le alici e lasciale sciogliere dolcemente.
Cuoci gli spaghetti al dente e trasferiscili nella padella con le alici.
Manteca bene, aggiungi la mollica croccante e il prezzemolo tritato.
Servi subito.
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