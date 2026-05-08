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TAPPE IN TAVOLA, IL GIRO D’ITALIA IN CUCINA

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola:, a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

di Gianluca Pascutti - 8 Maggio 2026

Seguiamo il Giro d’Italia 2026 non solo con le ruote ma anche con il gusto! A ogni tappa, scendiamo in cucina per scoprire una ricetta tipica della città ospitante. Perché ogni salita merita una forchettata, e ogni traguardo… un boccone di tradizione!

Prima Tappa del Giro d’Italia

8 maggio da Nessebar a Burgas 156 km

Nessebar è una delle mete più iconiche del Mar Nero, famosa per il suo centro storico Patrimonio UNESCO. Sorge su una piccola penisola collegata alla terraferma e conserva chiese medievali, resti dell’antica Mesembria e un’atmosfera unica tra vicoli, pietra e mare. È una delle città più antiche della Bulgaria, con oltre 3.000 anni di storia, molto frequentata in estate per il mix di archeologia, architettura e spiagge vicine. Perfetta per chi cerca cultura e panorami suggestivi.

Ed è proprio qui, tra strade, profumi e storie di questa città, che nasce il piatto che la rappresenta meglio

Tarator – La zuppa fredda bulgara

Ingredienti per 4 persone

800 g di yogurt bianco intero denso (tipo greco, non zuccherato)

2 cetrioli grandi

2 spicchi d’aglio

4 cucchiai di olio EVO

1 mazzetto piccolo di aneto fresco

60 g di noci tritate

Sale q.b.

200–300 ml di acqua fredda

Pepe nero

Procedimento

Prepara i cetrioli Lava i cetrioli, sbucciali e grattugiali grossolanamente oppure tagliali a cubetti molto piccoli. Mettili in una ciotola con un pizzico di sale e lasciali riposare qualche minuto.

Lavora lo yogurt In una ciotola capiente mescola lo yogurt con l’olio extravergine. Aggiungi gradualmente l’acqua fredda fino a ottenere una consistenza fluida ma non troppo liquida.

Aggiungi l’aglio Schiaccia gli spicchi d’aglio con uno spremi aglio o tritali finissimi. Uniscili allo yogurt e mescola bene.

Unisci cetrioli e aneto Aggiungi i cetrioli scolati dall’acqua in eccesso e l’aneto tritato finemente. Mescola con delicatezza.

Completa con le noci Aggiungi le noci tritate (tradizionali nella versione più ricca). Regola di sale e, se vuoi, una macinata di pepe.

Fai riposare Copri e lascia in frigorifero almeno 30–40 minuti: il tarator va servito ben freddo.

Servizio: Versa la zuppa in ciotole individuali, aggiungi un filo d’olio e qualche foglia di aneto. Perfetta come antipasto o piatto leggero nelle giornate calde.