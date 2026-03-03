Attualità

Taremi “pronto a partire per la guerra”: gossip, rumors, smentite

L'agente del calciatore iraniano smentisce ma le voci sono ormai numerose su tutti i media e i social

di Dave Hill Cirio - 3 Marzo 2026

Ridda di voci, indiscrezioni, rumors, fake news e smentite su “Taremi pronto a partire in guerra”. Negli ultimi giorni è circolata una notizia che ha fatto rapidamente il giro dei social e di alcuni siti sportivi. Secondo le voci Mehdi Taremi, l’attaccante iraniano classe 1992 attualmente in forza all’Olympiacos, avrebbe espresso l’intenzione di lasciare il calcio per tornare in Iran e combattere nel conflitto in corso dopo l’escalation militare nel Medio Oriente.

Secondo questi resoconti non verificati, Taremi avrebbe confidato di sentire che “il suo Paese ha bisogno di lui” e avrebbe riferito la volontà di unirsi agli sforzi difensivi della Repubblica Islamica.

Taremi e la guerra nel suo Paese

Tuttavia, questa versione non è confermata da fonti ufficiali e va trattata come un rumor, perché non ci sono dichiarazioni autentiche del calciatore né comunicazioni ufficiali dell’Olympiacos o di federazioni riconosciute che confermino tale intenzione.

Fonti di verifica hanno chiarito che Mehdi Taremi non ha mai annunciato l’intenzione di abbandonare la sua carriera per andare a combattere. Quanto riportato si basa su voci non verificate circolate su piattaforme social.

La smentita

In aggiunta, l’agente del giocatore, Federico Pastorello, ha smentito queste affermazioni, sottolineando che le parole attribuite a Taremi non riflettono la realtà e che il calciatore è pienamente concentrato sulla sua carriera professionistica in Grecia.

Al momento, dunque, Mehdi Taremi resta regolarmente tesserato con l’Olympiacos e non ci sono conferme ufficiali di un coinvolgimento diretto nel conflitto militare.