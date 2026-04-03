Attualità

Telefonata tra Papa Leone XIV e il presidente di Israele Herzog

Durante il colloquio è stata ribadita la necessità di riaprire tutti i canali di dialogo diplomatico, per porre fine al conflitto

di Ernesto Ferrante - 3 Aprile 2026

Papa Leone XIV ha chiamato il presidente israeliano Isaac Herzog “in occasione delle festività pasquali”. A riportarlo è la Santa Sede, che scrive come durante il colloquio telefonico sia stata “ribadita la necessità di riaprire tutti i possibili canali di dialogo diplomatico per porre fine al grave conflitto in corso, in vista di una pace giusta e duratura in tutto il Medio Oriente”. Prevost e Herzog si sono soffermati “sull’importanza di proteggere la popolazione civile e di promuovere il rispetto del diritto internazionale e umanitario”.

Il messaggio della Via Crucis e la scelta del Papa

Il Papa ha affidato le meditazioni della Via Crucis al Colosseo, per il Venerdi Santo a padre Francesco Patton, già custode di Terra Santa. Forte la denuncia del potere esercitato da uomini che pensano di abusarne come vogliono, del dramma delle guerre e delle donne vittime di tratta e ridotte in schiavitù e dei i bambini a cui è stata rubata l’infanzia e compromesso il futuro. Il frate minore accostando ai Vangeli della Passione i testi di San Francesco d’Assisi, “rivede” nella realtà odierna quanto ha vissuto Cristo, a partire dall’atroce sofferenza inferta come una pugnalata a “madri” e “parenti” costretti ad umiliarsi per poter seppellire i “cadaveri non restituiti” dei propri cari.