Cultura & Spettacolo

Che significa “mogging” la parola dell’anno 2026 per il Collins

Nata in ambienti incel, si è imposta nel linguaggio comune della Gen Z

di Pietro Pertosa - 4 Novembre 2026

Mogging è la parola dell’anno nel mondo di lingua anglosassone. E lo è almeno secondo il Collins English Dictionary. La cosa più interessante, come sempre accade in queste vicende, è il fatto che si tratta di una parola che è nata con un significato ed è finita ad averne un altro. Ed è stata proprio l’attualizzazione del termine, utilizzato in maniera gergale dalla Gen Z, a far impennare le quotazioni della parola che si è imposta tra le più interessanti (e utilizzate) di questo 2026.

Mogging parola dell’anno: Che vuol dire?

La storia della parola “mogging” è, in un certo senso, un piccolo compendio di linguistica ai tempi del digitale. Nasce infatti dall’acronimo Amog, sigla che sta per Alpha Male of the Group. Era utilizzato in ambienti incel per indicare la competitività maschile. Ebbe successo nella “nicchia” e a “mogging” furono attribuiti numerose “specializzazioni”. Sempre nell’ambito della stessa sottocultura digitale. Una parola, dunque, che era uno dei termini più specifici di un preciso gergo che denotava, in un certo senso, l’appartenenza a questo genere di ambienti. Poi, come spesso accade su internet, il termine è uscito dal “nido” e ha cominciato il suo volo.

Dalla pandemia in poi

Sull’onda dei meme, il termine mogging è arrivato al pubblico. Specialmente a quello più giovane e non per forza legato ai gruppi incel, anzi. Significa, sostanzialmente, surclassare, superare, staccare. Dare una pista, diremmo utilizzando un’espressione nostrana. L’utilizzo della parola è ironico e consapevole e non c’entra con gli incel. Il suo uso è salito del 210% secondo le rilevazioni di Collins. E si è diffuso tra i più giovani. Innanzitutto tra la Gen Z e gli Alpha. Ma pure i millennial, specialmente quelli meno “anziani” lo usano con una certa regolarità.