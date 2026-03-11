Sport

Tennis, Sinner batte Fonseca e vola ai quarti di finale di Indian Wells

di Emily Gabrielli - 11 Marzo 2026

Agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, Jannik Sinner supera il brasiliano Joao Fonseca al termine di una sfida intensa e combattuta, decisa in due tie-break. L’azzurro si impone con il punteggio di 7-6(6) 7-6(4), riuscendo a spuntarla soprattutto nei momenti più delicati del match, dopo aver annullato tre set point consecutivi nel tie-break del primo parziale.

Fonseca, numero 35 del ranking ATP, ha offerto una prestazione di alto livello, mettendo spesso in difficoltà l’italiano soprattutto nella prima parte dell’incontro. Nonostante la pressione del giovane brasiliano, Sinner ha mantenuto lucidità nei punti decisivi, portando a casa un successo importante che gli permette di proseguire il cammino nel torneo californiano.

Con questa vittoria il tennista altoatesino raggiunge un nuovo traguardo: sale infatti a quota 97 successi nei tornei Masters 1000, diventando l’italiano con il maggior numero di vittorie in questa categoria e superando il precedente primato detenuto da Fabio Fognini. Inoltre, per Sinner si tratta del 62° successo nelle 63 partite disputate sul cemento contro avversari fuori dalla Top 20, un dato che conferma la sua grande solidità su questa superficie.

Il passaggio ai quarti rappresenta anche la 19ª presenza di Sinner tra i migliori otto in un torneo Masters 1000, un’altra dimostrazione della continuità del numero uno italiano nei grandi appuntamenti del circuito.

Indian wells, per Sinner dopo Fonseca c’è Tien

Nel prossimo turno l’azzurro affronterà lo statunitense Learner Tien, attuale numero 27 del mondo, che ha conquistato per la prima volta in carriera i quarti di finale in un Masters 1000. L’americano ha ottenuto il pass per il turno successivo dopo una battaglia contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, salvando due match point prima di chiudere la partita.

Sinner e Tien si sono già affrontati nel 2025 nella finale del torneo ATP 500 di Pechino, la prima finale nel circuito maggiore per il giovane statunitense. In quell’occasione l’azzurro si impose nettamente con un doppio 6-2.

Al termine della partita contro Fonseca, Sinner ha sottolineato l’importanza dell’atteggiamento aggressivo per conquistare la vittoria. Il tennista italiano ha elogiato anche l’avversario, definendolo un giocatore di grande talento e potenza. Guardando al prossimo match, Sinner ha riconosciuto i progressi di Tien, sottolineando come sia uno dei giovani più promettenti del circuito e dichiarandosi felice di affrontarlo di nuovo in un quarto di finale di alto livello.