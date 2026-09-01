Cronaca

Sei arresti tra Tor Bella Monaca e Borghesiana: cocaina, crack e una collanina strappata

Maxi operazione della Polizia di Stato nel quadrante est di Roma: sequestrate oltre 180 dosi di droga

di Enzo Ricci - 1 Settembre 2026

Sei arresti, oltre 180 dosi di cocaina e crack sequestrate, una collanina d’oro recuperata dopo una rapina lampo. È il bilancio degli ultimi interventi della Polizia di Stato nel quadrante est della Capitale, tra Tor Bella Monaca e Borghesiana, dove gli agenti hanno intensificato i controlli contro spaccio e reati predatori. Un’operazione che ha messo in luce la capillarità delle piazze di droga e la rapidità con cui si consumano aggressioni e furti in strada.

L’azione si è concentrata su via dell’Archeologia, arteria simbolo dello spaccio a Tor Bella Monaca. Qui gli agenti del VI Distretto Casilino hanno documentato movimenti sospetti, scambi veloci, passaggi di mano che scandiscono il ritmo delle piazze. Il primo a finire in manette è stato un trentatreenne tunisino, osservato mentre stazionava tra i palazzi di edilizia popolare. Nel giro di pochi minuti, i poliziotti hanno assistito a due cessioni. Dopo aver incassato il denaro, l’uomo estraeva le dosi da un piccolo borsello nascosto negli slip. Al controllo, proprio quel nascondiglio ha restituito 44 involucri termosaldati di cocaina e 820 euro ritenuti provento dello spaccio.

La fuga fallita e la colluttazione in strada per una collanina d’oro

Poco distante, gli agenti delle Volanti hanno fermato una donna che, alla vista della pattuglia, ha tentato di allontanarsi. Nelle mani stringeva un borsello trasformato in deposito tascabile. All’interno 75 involucri di cocaina e crack, oltre 190 euro in contanti. Anche per lei è scattato l’arresto. Nei giorni successivi, un altro giovane è stato sorpreso mentre cercava di nascondersi dietro un muretto al passaggio della polizia. Nel suo borsello, 63 dosi di cocaina e crack già confezionate.

Dal narcotraffico ai reati predatori

L’intervento si è poi spostato a Borghesiana. Qui gli agenti delle Volanti e del V Distretto Prenestino sono intervenuti dopo la segnalazione di una rapina ai danni di una coppia. Secondo la ricostruzione, un giovane avrebbe raggiunto alle spalle i due coniugi e, con un gesto fulmineo, strappato la collanina d’oro indossata dall’uomo, tentando la fuga. La reazione delle vittime e l’intervento di alcuni residenti hanno dato origine a una colluttazione. Nel tentativo di divincolarsi, il ragazzo ha spinto a terra la donna, provocando la caduta anche del marito.

Due arresti nella piazza di spaccio “Le Palme”

A complicare la scena è arrivato un complice a bordo di un’auto, che avrebbe cercato di aprire un varco per favorire la fuga del giovane. L’uomo alla guida è riuscito a dileguarsi, mentre la collanina, caduta durante la colluttazione, è stata recuperata e restituita al proprietario. Il giovane è stato arrestato in flagranza per rapina impropria aggravata in concorso.

A chiudere il bilancio, due tunisini sorpresi nella piazza di spaccio nota come “Le Palme” mentre cedevano due dosi di cocaina in cambio di 50 euro. Arrestati dagli agenti del VI Distretto Casilino, sono stati condotti a piazzale Clodio. Per l’acquirente è scattata la segnalazione alla Prefettura. Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria.

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